Lešković već u Lokomotivi, još odlaze Pinto, Horkaš i Andrić...

Dinamo je ozbiljno počeo 'kresati' igrački kadar za proljetni dio sezone. Nenad Bjelica još je krajem prošle kalendarske godine najavio kako će tijekom zime bitno provjetriti svlačionicu, a prvi igrači već su napustili Maksimir. Točnije, u Dinamu više nema Marka Leškovića koji se u nedjelju pojavio na prozivci Lokomotive za koju će kao posuđen igrač nastupati do kraja sezone.

No, promjena ima još, sasvim je jasno kako će se prvog dana proljetnog dijela priprema Nenadu Bjelici pojaviti manje igrača nego što ih je bilo na posljednjem treningu jeseni. Iz Dinama odlazi i Ivo Pinto, koji se u potrazi za većom minutažom, vraća u Portugal. Ivo Pinto bi već danas trebao finalizirati odlazak na posudbu, a kako saznajemo karijeru bi trebao nastaviti u jednom od tamošnjih prvoligaša, momčadi koje se bore za plasman u Europu.

Dinamo bi danas trebao napustiti i Komnen Andrić koji će ponovo u - Zaprešić. To ne čudi, u redovima Intera je došlo do velikih promjena, u klubu više nema Samira Toplaka, a stručnu politiku žutih u budućnosti će voditi hrvatski nogometni menadžer Velibor Kvrgić koji je prvi i doveo Andrića u Zaprešić. Komnen Andrić tako će se sada, barem do kraja sezone, vratiti u Inter.

Foto: MATTHEW CHILDS Stanovnik modre svlačionice još dugo neće biti niti Dinko Horkaš, kao što smo već pisali mladi će vratar na posudbu u Zrinjski. Tu još treba riješiti papirologiju, ali već bi u utorak Horkaš mogao put Mostara. Tijekom jeseni vrata Zrinjskog čuvao je Ivan Brkić, no 24-godišnji golman se ozlijedio, pa se čelnicima Zrinjskog tu Horkaš pojavio kao idealna opcija.

I to je za sada 'to', iako sljedećih će dana u Maksimiru biti još promjena. A tek onda slijedi 'ono pravo' - ozbiljni transferi. Špekulacija oko brojnih odlazaka ima puno, Englezi su posljednjih dana ponovo (kao i na ljeto) počeli 'seliti' Marija Gavranovića u Birmingham, ali tu još nema nikakvih naznaka za konkretnu ponudu kluba za koji nastupa i Ivan Šunjić.

Za kraj, tu je još sapunica oko Danija Olma, najcjenjenijeg igrača hrvatskog prvaka. Dani Olmo i dalje odmara u rodnoj Terrassi, u Zagrebu će se pojaviti na pripremama 9. siječnja. Za njega je u Maksimir stigla tek jedna službena ponuda, ona Barcelone, ali tu se ipak radi o manjoj cifri od traženih 20-25 milijuna eura koliko (su pisali neki hrvatski mediji) i koliko Olma cijene u Dinamu.