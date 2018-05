Lesnar se sprema za Miočića: Superborba sljedeća na redu?

Iako se ranije već nekoliko puta spominjalo da bi Brock Lesnar mogao dobiti priliku protiv Stipe Miočića, do toga nije došlo. No, prema informacijama koje kruže borilačkim krugovima, superzvijezda WWE-a zanemarila je hrvanje i u potpunosti se posvetila treninzima MMA-a. Lesnar bi, prema izvorima, trebao dobiti pobjednika borbe Stipe Miočić vs. Daniel Cormier koja je na rasporedu 7. srpnja na UFC-u 226.

Na prvu to zvuči pomalo smiješno. Na drugu također. Lesnar je posljednji nastup u UFC-u imao 2016. godine kada je pobijedio Marka Hunta, ali kasnije pao na doping testu. Borba je proglašena "no contest".

Također, Brock Lesnar UFC-u u zadnje vrijeme služi isključivo kao promocija što, ruku na srce, apsolutno nikome ne smeta. I onda se postavlja pitanje kako bi borac, koji napreskokce nastupa malo u kečerima malo u UFC-u, koji niti nije na službenoj rang listi mogao dobiti borbu s prvakom teške kategorije.

Odgovor leži u trenutnoj u politici UFC-a, a ona je da je sve na prodaju. Lesnar je magnet za publiku i prodaje veliku količinu PPV-a stoga je svaki oblik marketinga preko njegova imena ili lika i djela pun pogodak.

Obožavatelji bi pomislili kako tako nešto nije pravedno prema ostalim borcima i bili bi u pravu. Neki bi čak pomislili da Stipe ne želi biti dio igre UFC-a. No, oni bi bili u krivu.

Jer i Stipe je u fazi karijere gdje naplaćuje svoj mukotrpan rad, trud i talent. Jedini je teškaš u povijesti UFC-a koji je obranio naslov tri puta zaredom, njegovo lice je sve prepoznatljivije i pored toga što je u Top 3 P4P borca svijeta već je pokušao dogovoriti nekakve 'money' borbe s boksačima poput Anthonyja Joshue ili Deontaya Wildera.

Do njih nije došlo, Conor McGregor i dalje ostaje jedini koji je od tako nečega uspio napraviti zaista velik novac. Međutim, borba s Brockom Lesnarom je itekako realna. I malo koji borac bi ju odbio. Ni Miočić nije iznimka.