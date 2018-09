Leteći Dodig! Digao Višnjik na noge fantastičnim potezom...

Hrvatski par Mate Pavić i Ivan Dodig se bore protiv SAD-a za bod koji nam nedostaje kako bio osigurali ulazak u finale Davis cupa. Velika bitka je to, gdje se bori za svaki poen. A potez meča napravio je leteći Ivan Dodig. Ovo se zaista rijetko viđa.

Prvo je neumorni Ivan vratio jedan smash Harrisonu. Amerikanac mu je skratio loptu s mišlju "pa ne može to uhvatiti" jer je mislio da Dodig ne zna letjeti. No, Ivan je poletio kao da mu o toj lopti ovisi život i sjajno vratio lopticu Amerikancu. Nažalost, u nastavku poena Bryan je uspio osigurati gem za SAD.

WHAT. A. RALLY.



Absolutely sensational play on both sides of the net in Zadar! Wait for the slow-mo dive... 👀



🇭🇷2️⃣🆚0️⃣🇺🇸 #DavisCup pic.twitter.com/Q62Xt3nz4l