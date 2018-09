Leti, leti - debeljko! Slastičar s gola Sejšela postao svjetski hit

Golman reprezentacije Sejšela Dave Mussard (31) postao je hit na internetu u rekordnom roku.

Ima, može se reći, koju kilu viška i nogomet mu je više ovako za ubijanje vremena budući da radi kao slastičar u jednom poznatom hotelu.

Međutim, usudi se stati na gol i pomoći, a takve se uvijek mora cijeniti.

Ovaj put pomagao je reprezentaciji Sejšela u kvalifikacijama za Afrički kup nacija i morao je na gol protiv jake Nigerije. Dobio je (samo) tri komada od čega je prvi bio pomalo komičan.

Opasan udarac Ahmeda Muse nekako je nogom skrenuo u svoju mrežu, međutim, tko mu što može zamjeriti budući da su Nigerijci u svakom pogledu daleko, daleko nadmoćnija reprezentacija.

Tri primljena gola od skupih profesionalaca zapravo su njegov uspjeh!

This Seychelles Goal keeper looks like bag of garri lol

Well taken shot from Ahmed Musa #SEYNGA pic.twitter.com/sb8vHu649N