Lewandowski sve bliže Barci? 'Počeo je već učiti španjolski'

Leo Messi, prošlogodišnji osvajač Zlatne lopte, napustio je Camp Nou prošlog ljeta, a u njegove kopačke mogao bi uskočiti jedan od glavnih kandidata za ovogodišnju Zlatnu loptu.

Katalonski Sport je prije nekoliko tjedana objavio senzacionalnu vijest kako bi Robert Lewandowski na ljeto mogao pojačati Barcelonu. Kako piše navedeni izvor, predstavnici Blaugrane imali su dva sastanka s Pinijem Zahavijem, menadžerom koji zastupa poljskog napadača. Mundo Deportivo sada donosi kako su pregovori u tijeku, a Barci u prilog definitivno ide to što je Zahavi u jako dobrim odnosima s predsjednikom Barcelone Joanom Laportom.

- Lewandowski je uzbuđen što će krenuti u novu avanturu prije nego što objesi kopačke o klin. Sviđa mu se opcija dolaska u Barcu. Njegov agent već je obavijestio Barcu da bi bio spreman smanjiti plaću koju ima u Bayernu kako bi igrao na Camp Nou. Iako ima 33 godine, Poljak je u odličnoj fizičkoj formi. Tijekom karijere nije pretrpio nijednu veću ozljedu. Osim toga, njegovoj se supruzi sviđa mogućnost života u Barceloni. Lewandowski je na društvenim mrežama izjavio da je počeo učiti španjolski. Je li time namignuo Barceloni? - piše Mundo Deportivo.

Ugovor s Bayernom istječe mu u ljeto 2023. godine, ali baš sve je osvojio s klubom i željan je novih izazova. Prije nekoliko dana proslavio je novi naslov u Bundesligi, ukupno 21., a nakon pobjede protiv Borussije sportski direktor bavarskog velikana Hasan Salihamidžić rekao je kako Poljak sigurno ostaje na Allianz Areni. No, informacije iz Španjolske tvrde drugačije. Oni kažu kako Lewa želi doći u Barcelonu.

Želi se okušati u novoj ligi, iskusiti novu kulturu i staviti pred sebe nove izazove. S Bayernom je osvojio baš sve i ne vuče ga motiv kao prije. A bez obzira na dugove i turbulentnu blisku prošlost, Barca je uvijek primamljiva najboljim svjetskim igračima zbog svoje bogate povijesti. Barcelona mu ne može ponuditi basnoslovnu plaću kakvu ima u Münchenu, a to je 20 milijuna eura godišnje. No, novac mu nije primaran. Upravo zato je i spreman smanjiti svoje financijske apetite kako bi zaigrao u hramu europskog nogometa kao što je Camp Nou.

Želja Blaugrane već neko vrijeme je Erling Braut Haaland. No, problem je što ga žele Manchester City i PSG, a s takvim klubovima španjolski velikan ne može se financijski nadmetati. I upravo zbog toga okrenuli su se Lewandowskom.

Na Transfermarktu vrijedi 50 milijuna eura, a obzirom da mu ugovor istječe sljedeće ljeto, Barca će morati isplatiti odštetu. Tu je i trogodišnji ugovor koji Poljak zahtijeva pa bi ukupna cifra zajedno s plaćom mogla doseći i 100 milijuna eura, piše Sport.

- Španjolska liga ga privlači. I u prošlosti je bilo koketiranja s Real Madridom, ali Bayern je uvijek stopirao njegov odlazak. Bavarski će ga klub, teoretski, staviti na tržište kako bi pokušao zaraditi na sjajnom Poljaku godinu dana prije isteka ugovora - pisao je Sport.

Naravno, riječ je o nevjerojatnom igraču i u ovome trenutku ponajboljem igraču na svijetu koji je glavni kandidat za Zlatnu loptu, ali isplati li se u igrača od 33 godine utući toliki novac? Ako želite instant uspjeh, da, a to je i glavni cilj Barce. Sezona bez trofeja ogroman je udarac za klub i žele se što prije vratiti na najveću pozornicu. A to možete samo sa svjetskim klasama. Lewa to upravo i je. Bio bi to i sjajni marketinški potez. Novi sponzori zalijepili bi se za klub, a to je ono što klub u ovoj besparici najviše i priželjkuje. A gdje su tu i prodaje dresova, reklame...

Bez obzira na ogromne dugove, Barca u posljednje vrijeme izgleda sve bolje pod dirigentskom palicom legendarnog Xavija, makar su posljednji porazi malo pokvarili dojam. Xavi je pogodio s transferima poput Aubameyanga, Torresa, Traorea, a kada njima pridodamo dijamante poput Pedrija, Gavija, Arauja i iskusne igrače kao što su Jordi Alba i Sergio Busquets, dobijemo stroj koji u 2022. godini melje sve pred sobom.

I Lewandowski sada želi biti dio tog stroja. Iako su mu 33 godine, nevjerojatni Poljak je iz godine u godinu sve bolji i bolji. U sjajnoj je fizičkoj formi i obzirom kako danas igra, dojma smo da bi na ovoj razini mogao biti još nekoliko sezona. Samo ove sezone zabio je 46 golova. Dalje ne treba ništa govoriti.

U Bayern je stigao 2014. godine i u 367 utakmica utrpao nestvarnih 339 golova. Leo Messi dobit će dostojnog nasljednika.



