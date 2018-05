Lice kao iz sapunice, ganjali ga zbog droge, svađe s Trumpom

Svađao se s Trumpom, snimio reklamu za Nesquik, malo posjetio i meksičko "podzemlje", a sada bi po peti put trebao nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Prvi put je za reprezentaciju nastupio 1997. godine, a u godinama koje slijede postao je legenda Meksika. On je slika i prilika meksičkog macho mana, čije prisustvo mami uzdahe uspaljenih srdašca meksičkih ljepotica. Njegovo ime je Rafael Marquez (39) i legenda je meksičkog i svjetskog nogometa.

Rođen je u Meksiku, u Zamoranu, 13. veljače 1979. godine. Nogometni san počeo mu se ispunjavati kada je sa 14 godina došao na probu u Atlas, a klub ga je izabrao između stotine djece koja su došla u nadi ispunjenja nogometnog sna. Sa samo 17 godina zabilježio je prve nastupe za seniorsku momčad Atlasa, počevši svoju dugu i uspješnu nogometnu karijeru tijekom koje je nastupao za velikane poput Barcelone i Monaca uz kratke izlete po Italiji i Americi.

Foto: totalfootballmadness.com

No, da nije bilo njegovog prkosa i hrabrosti, vjerojatno ne bi ostvario bogatu karijeru u kojoj je osvojio devet trofeja i bio uzor brojnim malim nogometašima u domovini.

- Moji suigrači i ja nismo na istoj razini. Trudim se igrati najbolje, ali to ne znači da tako mogu igrati i moji suigrači - rekao je jednom Marquez nakon poraza New York Red Bullsa, pokazavši svoj 'bahati' stav i meksičku samouvjerenost, koja ga je i odvela do "zvjezdanih staza" nogometne karijere.

Ide po peti nastup na Svjetskom prvenstvu

Objavivši popis od 28 igrača koji konkuriraju za nastup u Rusiji, na čijem popisu je i Marquez, izbornik Meksika Osorio pružio mu je nadu da će se uspjeti upisati u povijesne knjige svjetskih prvenstava. Ako se pojavi i na završnom popisu izbornika od 23 igrača, Meksikanac će nastupiti na svojem petom Svjetskom prvenstvu. To su dosad postigli samo Gianluigi Buffon i Lothar Matthäus. No, Marquez će postati i jedini igrač koji je pet puta predvodio svoju momčad kao kapetan, što nije uspjelo navedenoj dvojici. Također, čak tri puta je sa svojom momčadi uspio proći grupnu fazu.

Na SP-u u Brazilu su se u izravnom okršaju s Hrvatskom plasirali u osminu finala. Marquez je tada vodio veliku bitku s Mandžukićem, kojem nije dao disati cijelu utakmicu, ali doslovno. Koliko je poštovan u svojoj zemlji, pokazuje izjava Carlosa Vele, koji je rekao kako je spreman prepustiti svoje mjesto u reprezentaciji kapetanu, ako ga izbornik ne odluči uvrstiti na spisak od 23 igrača.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, osim sjajne karijere, on je na privatnom planu primjer pravog latino zavodnika. Mnoge žene su sanjarile da završe s takvim romantikom, a samo je privilegiranim uspjelo. Poput pravog playboya, "vođa" se čak tri puta ženio i dva puta rastavljao, a trenutno je u braku s Jaydy Michel, sve dok oko ne baci na neku drugu. Odoljeti mu nije mogla ni pjevačica Shakira, u čijem se spotu za pjesmu Waka Waka, koja je službena pjesma za SP 2010, nalazi ovaj zavodnik.





Glumio je i u reklami za Nesquik, gdje je pomagao mladim igračima da ostvare svoje nogometne karijere. Kako je bio popularan na prilično velikom svjetskom tržištu, završio je i na naslovnici video igre Fifa 2012, u društvu Waynea Rooneya i Landona Donovana.

Foto: Twitter

Osumnjičen za krijumčarenje droge

No, ono što je bacilo mrlju na njegovu karijeru je povezanost s drogom, čije je optužbe kapetan opovrgnuo. Tako se bacio i u poduzetničke vode, pokazavši svoju svestranost. Osumnjičen je za sudjelovanje u krijumčarenju droge na teritoriju SAD-a, kao i preprodaju na području Meksika. Ispostavilo se kako je Marquez povezan s narko-kartelom i ozloglašenim narko bosom Raulom Floresom. Njegova slika izašla je na popisu osumnjičenih koji je izdala DEA. Marquezu je tako zabranjen ulazak unutar granica SAD-a, a najveći problem je upravo to u vezi reprezentacije. Naime, Meksikanci bi pripreme kao i prijateljske utakmice trebali odraditi u Americi. Izbornik Osorio i Marquez se ipak nadaju kako će se pronaći neka solucija za rješenje ovog problema.

OFAC Kingpin action targets 22 Mexican Nationals & 43 entities—the largest Kingpin designation against a Mexican drug network pic.twitter.com/RaGfecYahf — Treasury Department (@USTreasury) 9. kolovoza 2017.

Prepirao se sa Trumpom

Svi su mislili kako svoje prste u optužbi za prodaju droge, ima Donald Trump, čiji je Marquez veliki protivnik. Naime, nakon što je izabran za predsjednika SAD-a, Trump je izjavio kako će mu prva odluka biti izgradnja zida između Amerike i Meksika, što je dovelo do velikih prosvjeda Meksikanaca, a i sam Marquez je bio dosta glasan u tim izljevima nesuglasnosti. Tako je kapetan Meksika preko Twittera metaforički uputio odgovor Trumpu, postavivši video u kojem u dresu Barcelone s brojem četiri, što je španjolska riječ za stav, prebacuje živi zid, uz poruku "Nema tog zida koji će nas spriječiti da vjerujemo u sebe". To je on. Neustrašiv, hrabar, pravi Meksikanac srca velikog poput trokrilnog ormara.

Svakom mladiću koji započne svoju nogometnu karijeru najveći san je nastup na Svjetskom prvenstvu. A on je to uspio. Ne jednom, ne dvaput, nego čak četiri puta, a sada je pred pragom povijesti s 39 godina na leđima da i po peti, posljednji put nastupi na najvećoj mogućoj nogometnoj pozornici. Nakon SP-a je najavio svoju konačnu mirovinu, koju je i zaslužio. Tada će meksički nogometni bogovi proplakati u zemlji tekile, grmjet će s planina ove latinske zemlje. I to sve u čast jednog od posljednjih romantika najvažnije sporedne stvari na svijetu, kapetana, koji je godinama bio na prvoj crti nogometne obrane svoje zemlje...