Lički 'playmaker' Cindra natječe se za najboljeg igrača globusa

<p>Hrvatski reprezentativac <strong>Luka Cindrić</strong> uvršten je među pet kandidata za najboljeg rukometaša svijeta u 2019. godini, objavila je Međunarodna rukometna federacija (IHF). On bi bio, nakon Ivana Balića (2003, 2006) i Domagoja Duvnjaka (2013) treći Hrvat kojemu je to pošlo za rukom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Među kandidatima za ovu prestižnu nagradu su i Danci<strong> Mikkel</strong> <strong>Hansen </strong>(PSG), <strong>Rasmus Lauge</strong> <strong>Schmidt </strong>(Flensburg/Veszprem) i <strong>Niklas Landin Jacobsen</strong> (Kiel), te Norvežanin <strong>Sander Sagosen</strong> (PSG).</p><p>IHF je objavio i pet kandidatkinja za rukometašicu godine, a to su Nizozemke Estavana <strong>Polman </strong>(Team Esbjerg), Lois <strong>Abbingh </strong>(Rostov-Don) i Tess <strong>Wester </strong>(Odense), Ruskinja Anna <strong>Vjakhireva </strong>(Rostov-Don) i Norvežanka Stine Bredal <strong>Oftedal </strong>(Gyori Audi ETO KC).</p><p>"Cindrić je 2019. godinu otvorio šestim mjestom Hrvatske na svjetskom prvenstvu, zatim je u dresu Kielcea izborio plasman na Final Four Lige prvaka osvojivši četvrto mjesto, te osvojio naslov prvaka u Poljskoj. Proglašen je i najboljim središnjim vanjskim u poljskom prvenstvu. Tijekom ljeta 2019. je preselio u Barcelonu i hrvatski playmaker je bio jedan od ključnih igrača na putu do osvajanja svjetskog klupskog prvenstva poznatog kao IHF Super Globe," stoji u objašnjenju IHF-a.</p><p>Cindrić je tek godinu dana u Barci, a osvojio je već šest trofeja. Osim klupskog svjetskog prvenstva osvojio je i španjolsko prvenstvo, Kup kralja, Kup ASOBAL, španjolski Superkup, te Superkupa Katalonije.</p><p> </p>