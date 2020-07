Liga kojom dominiraju - Hrvati! U Gružu kreće vaterpolska fešta koju ni korona nije zaustavila

<p>Rukometaši imaju svoju SEHA ligu koju su Hrvati osvojili samo jednom (<strong>PPD Zagreb</strong> 2013.). Košarkaši, pak, ABA ligu koja je s hrvatskim potpisom završavala u dva navrata (<strong>Zadar 2003. te Cibona</strong> 11 godina kasnije). Igraju i odbojkaši MEVZA ligu, no u njoj hrvatski klub još nije dizao pehar prvaka.</p><p>Postoji, međutim, jedno regionalno nadmetanje u kojem Hrvati dominiraju. Sport je ujedno i naš najtrofejniji loptački, pa je nekako logično da u vaterpolskom regionalnom okruženju od hrvatskih klubova jednostavno nema boljih. Odnosno, u 11 dosadašnjih izdanja Regionalne vaterpolske lige, kako se ona sada zove, to su bila samo dva kluba, <strong>crnogorski Jadran</strong> koji je prvak bio dvaput (2010., 2011.) pod vodstvom sadašnjeg izbornika "Barakuda"<strong> Ivice Tucka </strong>te <strong>Pro Recco</strong> koji je 2012. imao "izlet" u ovoj ligi i (p)ostao - stopostotan.</p><h2>Jadran HN je opasan</h2><p>Otada pa sve do danas - samo Hrvati. Usuđujemo se reći i do - sutra. Tada će se, naime, u dubrovačkom Gružu okruniti novi regionalni kralj. Možda i novi-stari uspije li to drugi puta u svojoj povijesti biti zagrebačka <strong>Mladost </strong>koja će braniti naslov u bazenu najvećeg suparnika <strong>Juga</strong>, a još u konkurenciji dva Jadrana - trećeg hrvatskog predstavnika iz Splita te jedinog "uljeza" iz Herceg Novog.</p><p>Već po tome jasno je da će jedan hrvatski predstavnik u srijedu igrati finale (20 sati), no velike su šanse da ono treći put zaredom u potpunosti bude obojeno hrvatskim bojama. Odnosno, bojama Juga i Mladosti koji su podijelili međusobno posljednja dva trofeja.</p><p>No, nitko ne želi trčati pred rudo prije polufinalnih dvoboja. Mladost pogotovo jer Jadran, iako svake godine ostaje bez najvažnijih igrača, vrati se jednako opasan, a u Gruž dolazi možda u najboljoj fizičkoj spremi. Crnogorski prvak, istina, nije odigrao službenu utakmicu otkako je nastupila pandemija korona virusa, no on se još od kraja svibnja priprema upravo za ovaj turnir i samo za jednog protivnika, za Mladost!</p><p>- Jadran je vrlo ozbiljan i respektabilan suparnik. Već se dugo, mjesec i pol dana, sprema kroz crnogorsku reprezentaciju, a Jadran ondje daje čak devet igrača. Oni tu utakmicu shvaćaju vrlo ozbiljno, samo se za to pripremaju i nastojat će predstavljati ne samo svoj klub i grad, već i cijelu Crnu Goru - u najavi utakmice će trener mladostaša <strong>Zoran Bajić </strong>te još malo pohvaliti protivnika.</p><p>- Imaju izvanrednu kontru 6 na 5, nekoliko sjajnih pojedinaca, odlično su vođeni. Mi znamo što nas čeka, poznajemo ih. Ono što je dobro kod nas, jest da smo kompletni, a mislim da smo kroz dvije polufinalne utakmice našeg prvenstva ušli u natjecateljsku formu. U velikoj će mjeri o nama ovisiti tijek cijele utakmice.</p><p>Tu se slažemo jer kvaliteta je ipak velikim dijelom na strani "Žabaca" koji su uspjeli zbiti svoje redove, tj. vratiti sve strance koji su napustili Hrvatsku (<strong>Bowen, Ćuk, Harkov</strong>) uslijed zdravstvene krize. </p><p>Isto je uspio i Jug, s četiri naslova najuspješniji klub ove lige te, s obzirom na domaći teren, rekli bismo ipak lagani favorit ovog izdanja. Dubrovčani su domaćinstvo osigurali temeljem prvog mjesta u ligaškom dijelu, a koje im je, također vrlo važno, donijelo i terensku prednost u finalu PH-a u kojem će također igrati protiv Mladosti. No, prije svega - Jadran Split.</p><h2 dir="ltr">Spriječiti Jugova euforiju</h2><p>- Mi smo od Jadrana izgubili ono zadnje kolo lige, krajem veljače, s time da je nama nedostajao samo jedan igrač. Igraju jako dobro i od kako je trener Smodlaka ondje. Makar, igrali su dobro i u Ligi prvaka. Bez obzira na to što su ostali bez Powera i Zovića, opet su protiv Mladosti pokazali odličnu igru u obje utakmice. Osim toga, nas je splitski Jadran ove sezone čak dvaput pobijedio, tako da ih shvaćamo jako, jako ozbiljno. Mi smo imali prije ovog turnira četiri lagane utakmice i ne znamo zapravo ni sami u kakvom smo stanju. Radili smo fantastično, ali svi smo mi ipak izvan natjecateljskog ritma. Imamo veliki respekt prema Jadranu - poručio je <strong>Vjekoslav Kobešćak.</strong></p><p>Jugov šef rekao je manje-više sve, ali reći ćemo da su Splićani u zadnjih sedam međusobnih utakmica s Dubrovčanima pobijedili čak triput. To zaslužuje svaku pohvalu. Međutim, dojma smo da bi takvo što danas bila prvorazredna senzacija jer Splićane su već napustila dva bitna igrača, štoviše, iz udarne sedmorke; australski reprezentativni branič <strong>Power </strong>te ljevoruki<strong> Ivan Domagoj Zović. </strong>Zato im se barem u kadar vratio centar <strong>Antonio Dužević </strong>koji je bio pred oproštajem od vaterpola. Uostalom, da baš i nisu toliko hendikepirani, pokazali su u dvije polufinalne utakmice PH-a izgubivši od Mladosti po jedan gol razlike.</p><p>- Nećemo ni mi biti baš bez ikakvih šansi - misli trener <strong>Mile Smodlaka.</strong></p><p>- Nadam se da ćemo uspjeti ponoviti ono što smo odigrali protiv Mladosti. Naravno, shvaćam razliku u kvaliteti i meni je jasno da je Jug u velikoj prednosti, ali mi možemo dati sve od sebe i boriti se. Postoji neka sličnost između Mladosti i Juga, ali generalno ima i dosta razlike. Ono čega se moramo najviše sačuvati, jest Jugova euforična eksplozija na početku utakmice kada oni 'nokautiraju' u doslovno nekoliko minuta i od čega se više ne možeš oporaviti. Ako uspoređujemo već, Jug ne bi dopustio ono što je Mladost u prvoj utakmici polufinala kada je povela 6-0, a onda smo im se mi primaknuli na gol razlike pred kraj. Prvi nam je zadatak biti strpljiv, 'umrtviti' igru.