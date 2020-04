Lige se možda niti neće igrati: 'Tada nitko neće imati prvaka'

Čelni čovjek Uefe, Slovenac Aleksander Čeferin, dao je intervju za njemački ZDF u kojem je govorio o nekoliko mogućih scenarija odvijanja nacionalnih liga i Lige prvaka do kraja sezone 2019/20.

Čeferin je obznanio koji su mogući planovi Uefe i nacionalnih liga, ali i najavio mogućnost ranijeg završetka što bi u konačnici dovelo do situacije u kojoj nema pobjednika.

- Razmatramo nekoliko opcija za nastavak i završetak Lige prvaka i Europske lige: svibanj, lipanj, srpanj... Ili da uopće više ne igramo. Ta opcija također je moguća - rekao je Čeferin.

Države imaju zadnju riječ

Kakva god odluka Uefe bila, zadnju riječ imat će državna tijela jer, prema riječima čelnog čovjeka Uefe, upravo države najbolje znaju kakvo je stanje s pandemijom korona virusa na njihovu području.

- Formirali smo radnu skupinu u kojoj su predstavnici Uefe, nacionalnih liga i klubova kako bismo zajednički donijeli odluku, ali posljednju riječ imat će države, koje ujedno najbolje znaju kakvo je stanje s koronavirusom u njihovim zemljama.

Otkrio je i koji je onaj krajnji datum do kojeg sve mora biti gotovo.

- Zadnji rok, nakon kojeg više nema igranja za sezonu 2019/20 je 3. kolovoza. Do tada se moraju završiti europska natjecanja za ovu sezonu. Ne možemo nastaviti u rujnu i listopadu.

Liverpool i Lazio bi najviše nastradali

Naveo je i modele natjecanja koji bi se do kraja sezone mogli odigrati.

- Možemo igrati postojećim, nokaut sistemom do kraja, ali s obzirom na to da je ovo izvanredna situacija, moramo biti i fleksibilni. Tako bi se utakmice u Ligi prvaka i Europskoj ligi mogle igrati istog dana kada i nacionalna prvenstva, čak i u isto vrijeme, jer vremena i termina gotovo da više nema. Također, razmatramo da se europski kupovi do kraja igraju tako da parovi odigraju samo jednu utakmicu, na neutralnom terenu ili da se domaćin odredi ždrijebom. Preostale opcije su da pobjednika Lige prvaka i Europske lige dobijemo igranjem turnira, Final Foura ili Final Eighta.

Valja naglasiti da bi, u slučaju otkazivanja svih liga, najviše nastradali Liverpool i Lazio. Engleska momčad je trebala osvojiti naslov prvaka nakon dugih 30 godina dok je talijanska na samo bod od lidera Serie A Juventusa i već je bila vodeća tijekom sezone. Također, ni Borussia Dortmund ne bi bila prezadovoljna jer je na samo četiri boda od vodećeg Bayerna.