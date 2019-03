Liječio se od ovisnosti i pravio bebe na Kubi: Ima još 3 djece!

Diego Maradona je proveo četiri godine na Kubi. Od 2000. do 2004. godine se tamo liječio od ovisnosti o drogama, družio se s tadašnjim kubanskim vođom Fidelom Castrom s kojim je raspravljao o politici i sportu, a sada je potpuno jasno i - zabavljao s kubanskim djevojkama.

U četiri godine na otoku uspio je napraviti troje djece!

Maradona to legally recognize three children he has in Cuba: Argentine lawyer https://t.co/vRmyZYq7Rg pic.twitter.com/PuEvLBuM2q