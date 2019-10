Liječnik Murrayju: Prestani se baviti tenisom, otrovat ćeš se

Andy Murray je prije godinu dana vodio velike borbe s kukom. Naime, imao je stalne bolove i upitan je bio njegov nastavak karijere. U siječnju je igrao na Australian Openu i rekao je da mu je to možda posljednji turnir u karijeri, a onda se nekoliko dana kasnije odlučio na operaciju kuka.

Bila je to komplicirana operacija u kojoj su liječnici morali Škotu ugraditi metalne pločice umjesto kuka i butne kosti te je bilo pitanje kada će opet normalno hodati, a Murray je već u lipnju opet bio na teniskom terenu kada je igrao u Queensu s Lopezom u parovima.. Mnoge je iznenadio njegov brzi oporavak, a prije nekoliko dana osvojio je belgijski Antwerp što mu je prvi naslov nakon dvije godine. Navijači su opet bili sretni jer se sjajni tenisač vratio, ali liječnici su mu poslali upozorenje. Naime, ako se nastavi baviti tenisom, njegova krv bi se mogla otrovati kobaltom.

- Iskreno, nisam očekivao da bi Murray mogao dostići tu razinu s umjetnim kukom. To se naziva kao 'bimingemsko pomlađivanje kuka'. To je nemoguća misija i on jako puno riskira! Naime, u ugrađenom dijelu dvije metalne površine se trljaju jedna o drugu. I to, uz profesionalno bavljenje sportom, može završiti sa katastrofalnim posljedicama - rekao je liječnik Hannes Rudiger za švicarski Blick.

On smatra kako Murray jako puno riskira i da bi za njegovo zdravlje najbolje bilo kada bi odustao od tenisa.

- Te proteze traju puno kraće nego kod drugih metoda jer su katastrofalne po tijelo. Kretanja, posebice unaprijed i pri naglom stajanju su veoma štetna, a tu ne mislim na profesionalnog sportaša gdje je to sve mnogo gore. Abrazijom metala kobalta on dospijeva u organizam i truje ga. Kosti se troše i dolazi do oštećenja i njih i živčanih završetaka. Jednostavno, to je metoda koju nikome ne preporučujem - dodao je liječnik.

Foto: Andrew Couldridge

U tenisu ima jako puno kretanja i kuk je taj koji jako puno pati, a Murray je s tim imao i najviše problema. Odlučio se na operaciju zbog koje je opet proigrao i opet igra tenis kao nekada, ali sudeći po riječima poznatog liječnika, pitanje je koliko će to dugo potrajati.

Škot se s tim problemom borio skoro tri godine. Prvo je 2018. godine operirao kuk, no olakšanje je kratko trajalo jer se bol ubrzo pojavila i onemogućila ga da se normalno bavi sportom.

Foto: TONY O'BRIEN

- Nisam siguran da mogu igrati kroz bol još četiri ili pet mjeseci. Želim još zaigrati u Wimbledonu i onda stati, ali nisam siguran da ću to moći. Ne osjećam se dobro, dugo se borim. Već 20 mjeseci osjećam mnogo boli. Uglavnom sam učinio sve što je bilo moguće kako bih se osjećao bolje i nije pomoglo - kroz suze je govorio dvostruki pobjednik Wimbledona još u siječnju.

Andy je godinama bio dio 'velike četvorke' uz Nadala, Federera i Đokovića, ali to se sve promijenilo još 2016. godine zbog velikih problema koje je imao sa zdravljem. Ta bol je sada prošlost, ali, čini se, samo kratkotrajna.