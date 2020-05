Lijepa Hrvatica odlazi igrati za Crnu Goru: Nitko me nije zvao

Hrvatski rukomet, ali i sport u cjelini, gubi još jednog sportaša. Sportašicu točnije jer Matea Pletikosić (22) odlučila je da će u budućnosti nastupati za reprezentaciju Crne Gore.

Sinjanka, koja igra na poziciji srednjeg vanjskog u podgoričkoj Budućnosti, nikada, doduše, nije ni zaigrala za seniorsku reprezentaciju Hrvatske. Posljednji je put u hrvatskom dresu igrala 2016. na Europskom kadetskom prvenstvu na kojem je bila u najboljoj postavi turnira, međutim, tada se uoči četvrtfinala protiv Danske ozlijedila. I tu su krenuli problemi.

- Zbog te ozljede ligamenata imala sam stanku dulju od dva mjeseca. Bilo mi je teško već zbog toga, a pogodilo me i to što se nitko iz naše reprezentacije ili našeg saveza nije udostojio nazvati me, pitati kako sam, treba li mi kakva pomoć... Godinu dana kasnije dobila sam poziv za seniorsku reprezentaciju, ali odbila sam ga. Bila sam malo povrijeđena tim odnosom, a imala sam i nekih zdravstvenih problema. Nakon toga nitko me nikada više nije nazvao. Međutim, voljela bih pomoći Hrvatskoj, zašto ne već u ovim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo? Naravno, ako izbornik procijeni da bih mogla pomoći - govorila je prije nekoliko mjeseci za Sportske novosti.

Međutim, kako telefon i dalje nije zvonio, promijenila je ploču.

- Nitko me nije zvao iz Hrvatskog rukometnog saveza. Imala sam želju vratiti se, igrala u Budućnosti, ali nisu htjeli uvrstiti me na spisak. Odlučila sam da je za moju budućnost bolje da prihvatim poziv Crne Gore jer se ovdje osjećam kao kod kuće - potvrdila je svoju odluku za Vijesti.

Pletikosić danas ima 22 godine, a u Budućnost je otišla dok još nije bila ni punoljetna, sa 17, stoga i "papirologija "štima", pa će Matea možda već na Europskom prvenstvu zaigrati protiv Hrvatske. Baš kao i Pločanka Marta Batinović koja je prošlog rujna hrvatski dres zamijenila crnogorskim nakon što je veći dio karijere provela u Budućnosti.

- Jednostavno, ne razmišljam voli li me netko ili ne i hoće li me osuditi. Znam zbog čega sam izabrala Crnu Goru. Dobila sam veliku priliku i prihvatila je.Poznajem puno djevojaka koje su promijenile državljanstvo, a ovo je možda boom zato što dolazim iz Hrvatske, ali ne i za mene i moju obitelj. Nikad nismo bili takvi - govorila je za portal 100posto Batinović, poznatija i kao Žderić, koja je 2015. bila izabrana za najbolju hrvatsku rukometašicu, a zbog privatnih problema privremeno je završila karijeru da bi se lani vratila u rumunjskoj Valcei.

- Dogodio se jedan veliki nesporazum. Bila sam usred najtežeg razdoblja u životu, umrla mi je mama i nisam se osjećala dobro, a trebala sam igrati za Hrvatsku. Otkazala sam jer sam htjela samo biti kod kuće. Za mjesec dana opet je bilo reprezentativno okupljanje, ali sam dobila temperaturu. Valjda se organizam iscrpio nakon majčine smrti. Išla sam i pod temperaturom, a da skratim priču, nisu mi vjerovali! I onda sam rekla da mi ne trebaju ljudi koji mi u tom delikatnom trenutku nisu vjerovali. Sve pripreme dotad sam prošla, puklo mi je rame protiv Francuske, htjela sam i takva stati na gol. Igrala sam s rupturom ramena, nikad nisam odbila Hrvatsku! I prvi put kad sam iz opravdanih razloga odbila, nisu mi vjerovali. Odlučila sam da neću više igrati. Igrala sam iz ljubavi prema domovini, ali ako nisu stali iza mene i vjerovali mi, onda to više nije imalo smisla. Nitko mi se kasnije više nije javljao, nisu mi čestitali ni kad sam rodila... Tako da ne želim igrati za reprezentaciju dok god su u njoj određeni ljudi.

Nakon Batinović i Pletikosić Crnogorci žele naturalizirati i Slovenku Barbaru Lazović, koja će od nove sezone biti konkurencija Pletikosić upravo u Budućnosti.