Lijepa priča u Zagrebu: Hrvatski sportaši podržali humanitarnu utrku Run for Down ove subote!

Poznati hrvatski sportaši dali su svoju podršku humanitarnoj utrci “Run for Down” koja će se ove subote održati na Savskom nasipu u Zagrebu. Hrvatski nogometni reprezentativci Joško Gvardiol, Borna Sosa, Lovro Majer, Dominik Livaković, Luka Ivanušec, Mislav Oršić, potom treneri Nenad Bjelica i Zoran Zekić, poznati olimpijci Filip Zubčić, Matea Parlov Koštro i Tin Srbić, rukometni reprezentativci Luka Stepančić, Igor Karačić i Ivan Martinović...

Svi oni su na društvenim mrežama uputili pozivnicu za utrku u organizaciji atletskog kluba Perpetuum mobile i Udruge sindrom Down te na svoj način doprinijeli svijesti koliko sport pozitivno može utjecati na razvoj osoba s Down sindromom te na poboljšanje njihova motoričkog razvoja. Sudjelovati se može na razne načine, od utrke na pet kilometara, hodanja tri kilometra ili pružanjem podrške tijekom utrke u kojoj sudjeluju djeca s Down sindromom.

Okupljanje je u subotu 3. lipnja na Savskom nasipu, na lokaciji Veslačka ulica 27, ispred Veslačkog kluba Zagreb. Prijaviti se možete na portalu utrka.com ili na licu mjesta s početkom u 9 sati. Utrka na pet kilometara i nordijsko hodanje (3 km) počinje u 10.30 sati. Prethodno će se održati dječja utrka (10.00 sati) a “last minute” prijava je do 10.15 sati. Kotizacija za trčanje i hodanje iznosi 12 eura, a sav prihod bit će doniran Udruzi sindrom Down.