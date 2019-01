Lijepoj Amerikanki zabranili da se bori: Pa unakazit će curu...

Bellator je upleo prste i spriječio borbu velike američke MMA nade Valerie Louredu (20) i Anastasije Bruce.

Razlog? Bruce ima omjer 0-12 i to u amaterskim borbama. Pukim čudom je došla do Bellatora koji je ipak shvatio da će navedena borkinja biti nedorasla za Louredu koja je inače omiljena među fanovima.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203254 / ]

Amerikanka je jesenas potpisala za drugu najjaču svjetsku MMA promociju, a baza joj je tae kwon do. Bila je veliki američki potencijal, uvrštena je u olimpijsku reprezentaciju za igre 2020. godine u Tokiju, no onda je prepoznala MMA kao svoj poziv. Osim sjajnih rezultata u mlađim kategorijama, Bellator je u Louredu prepoznao i zanimljiv marketinški potencijal jer djevojka ima gotovo 30 tisuća Instagram pratitelja i plijeni pozornost atraktivnim izgledom i fotografijama.

Valeri Louredu je nakon potpisa s Bellatorom odradila tri amaterske MMA borbe, a slavila je u dvije. Ugovorili su joj profesionalni debi nastup za Bellator 215 event, koji se održava 15. veljače u Uncasvilleu. Trebala se boriti protiv Anastasie Bruce, borkinje kojoj to također treba biti profesionalni debi. No, danas je ta borba zabranjena od strane atletske komisije. Naime, planirana protivnica je do sada nastupila u 12 amaterskih borbi te je u apsolutno svima poražena, prenosi FightSite.

Ožalošćeni navijači morat će još neko vrijeme pričekati na profesionalni debi Valerie Lourede.