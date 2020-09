Lika '95, klub koji je primio 20 golova: Potpredsjednik je bio u bolnici, branič ostao u pilani...

Do prije godinu dana seniori se nisu mogli skupiti za utakmicu, račun je bio blokiran, mlađih uzrasta nije bilo, klub je bio pred gašenjem. Danas imamo više od 60 djece, rekao nam je član uprave Ivan Kokot

<p>Izgubili smo 20-2, ali je gol našeg Zvonimira Šunjića proglašen najljepšim cijelog pretkola Kupa, javio se kroz smijeh Ivan Kokot, član uprave Like ‘95.</p><p>I to je istina. Šunjićeva golčina s dvadesetak metara u rašlje proglašena je najljepšim u pretkolu Kupa. </p><p>Nakon što su u pretkolu Kupa izgubili 20-2 od Gaja iz Mače, klub iz Korenice izazivao je podsmijeh. No, nitko nije čuo njihovu stranu.</p><p>- Dobili smo jako puno poruka podrške i potpore. Znate, u Korenici imamo samo nogomet i kad je klub lani bio pred gašenjem, skupili smo se i odlučili ga spasiti. Klub je bio mrtav, seniori se nisu mogli skupiti, bilo bi ih sedam, osam na utakmici, mlađih uzrasta nije bilo, račun je bio blokiran... Ma užas. Ovo je sve nova garnitura ljudi. Imidž kluba “tamo se samo pije” još nismo uništili jer je klub tako djelovao dvadeset i više godina, naslijedili smo ogromne dugove - objašnjava nam Kokot.</p><p>A dugovi su bili ogromni. Klupski budžet je oko 70.000 kuna na godinu, a dugovi su bili puno veći. Uostalom, gdje god bi novi čelnici kluba došli, susretali bi se s pitanjem "Niste platili ni ono prošlo". Nova garnitura u klub je stigla prošlo ljeto, zasukali su rukave i krenuli, ne od nule, već od minusa. </p><p>- Novci su se trošili nenamjenski. Sve smo to stopirali. Naravno, imamo troška, ali većinom sami plaćamo. Dođe vam protivnička momčad, morate ih ugostiti, odvesti na ručak, to sve sami plaćamo. Klupski novac se više ne troši nenamjenski. Pa cijelu sezonu nam je klupski račun bio blokiran.</p><p>Lika ‘95 osvojila je prvenstvo i kup Ličko-senjske županije, što nije uspjelo niti jednom klubu. Izborili su nastup među 48 najboljim momčadi u Kupu, a onda, nekoliko dana prije Kupa, potpredsjednik Bojan Bilić imao je prometnu nesreću. Završio je u bolnici. </p><p>I da, u klupskoj akademiji imaju čak 60 djece što je za svaku pohalu. </p><p>- Nakon tog poraza u Maču javljaju nam se brojni klubovi, nude savjete. Javili su se iz Maksimira i hvala im. Bilo je pitanja ‘Tko je ta Lika?’, ‘Tko su ti koji su primili 20 golova?’, ali kad su vidjeli naše stranice na Facebooku, da imamo više od 60 djece, da dolaze djeca iz Lapca, Plitvica, Udbine, gdje nema klubova, bili su iznenađeni - objašnjava Kokot.</p><p>Bez obzira na poraz, Lika ‘95 ušla je među 48 klubova u Hrvatskom kupu i zaslužuje pohvale.</p><p>- Da smo igrali s Dinamom ili Hajdukom, izgubili bismo 6-0, 7-0, oni bi stali iz poštovanja. Igrači Gaja išli su do kraja iako su se naši predali nakon 7-0 - kaže Kokot, koji je, naravno spreman i na šalu, da ih je dotukao penal dosuđen u drugoj minuti za domaćina.</p><p>- E, da nije bilo tog penala, ha, ha... Naš igrač je naivno igrao rukom. Ali nije nam bilo ni najboljeg braniča, radi u Udbini u pilani i nije mogao doći na utakmicu- kaže Kokot.</p><p>Nakon ispadanja iz Kupa javili su im se i menadžeri.</p><p>- Nude nam Brazilce i Nigerijce, ako im platimo stan i hranu. E, sad, ne znamo je li istina. Ali, čak i da je, nemamo za stan i hranu. Možemo im jedino ponuditi posao konobara u Macoli - kaže Kokot.</p><p>Hrvatska je u dvije utakmice u Portu i Parizu primila osam komada. I živi se dalje.</p><p>- Mi smo toliko primili u pola sata, ha ha... Ali, naš ponos su djeca, imamo u pionirima 20-ak djece, u početnicima 26, preko 30 u dobi od 4-8 godina. U svakoj kategoriji imamo i curice. Dosad smo, uz seniore, imali samo jednu mlađu kategoriju, pionire. Od ove sezone, prve prave otkako je nova uprava, imamo dvije, pionire i početnike. Od sljedeće sezone planiramo i treću, mlađe pionire. Važno je naglasiti da nam naš savez Ličko-Senjske županije i organizira samo ta tri mlađa uzrasta, a mi ćemo imati sva tri. Naš savez nema ništa mlađe od početnika, 2010. i 2011. godište, niti išta starije od pionira ('06. i '07.) do seniora. - zaključio je Kokot.</p><p>I na tome im svaka čast. A 20-2? Neka, bolje jednu utakmicu izgubiti, pa i 20-0, ako treba, nego dvadeset utakmica 1-0. Glavu gore, vaš ponos su djeca koja u Korenici mogu igrati nogomet...</p>