Portland Trail Blazersi su sinoć sa 123-122 pobijedili u gostima Chicago Bullse, a za to je najzaslužniji bio Damian Lillard koji je pogodio tricu na zvuk sirene za kraj.

Lillard je utakmicu završio sa 44 koša, a Enes Kanter je dodao 22 uz 11 skokova. Kod poražene momčadi najbolji je bio Markkanen sa 31 poenom i šest skokova. Zach LaVine je ubacio 26 koševa uz sedam skokova.

Los Angeles Lakers su također tijesno, s jednim košem razlike, 96-95, pobijedili u gostima Boston Celticse. Anthony Davis je za pobjedu Lakersa upisao 27 poena i 14 skokova, dok je LeBron James ubacio 21 koš.

Kemba Walker je promašio potencijalno pobjednički koš za Celticse 2.7 sekundi prije kraja utakmice. Boston je predvodio Jayson Tatum sa 30 koševa, a Jaylen Brown je dodao 28. Ovo je peti poraz Bostona u sedam zadnjih utakmica.

Miami Heat je na svom terenu sa 105-104 bio bolji od Sacramento Kingsa, a Jimmy Butler, koji je zaigrao prvi put nakon što je zbog COVID-19 protokola propustio deset utakmica, zabio je 30 koševa, od toga 20 u prvom poluvremenu. Butler, je ovim učinkom prešao 10,000 koševa u karijeri a tome je dodao i osam asistencija, sedam skokova.

Sacramento je doživio prvi poraz nakon tri utakmice, a predvodio ga je De'Aaron Fox koji je zabio 30 koševa uz šest asistencija. Buddy Hield je dodao 18 pogodaka za Sacramento. Bam Adebayo je dodao 18 koševa i 13 skokova za Heat koji je prekinuo niz od pet poraza.

Phenix Suns su sinoć u gostima svladali sa 111-105 Dallas Maverickse kojima je to peti poraz zaredom, a Chris Paul je zabio 29 koševa uz 12 asistencija za pobjedu Sunsa.

Deandre Ayton je dodao 18 koševa i 17 skokova za drugu pobjedu u nizu Phoenixa. Mikal Bridges i Jae Crowder su ubacili po 14 koševa svaki. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Phoenixa.

Do pete pobjede zaredom stigli su i Houston Rocketsi koji su u gostima sa sa 126-112 bili bolji od New Orleans Pelicansa.

Do slavlja ih je predvodio Christian Wood sa 27 ubačaja, a Victor Oladipo je dodao 20 poena.

Kod Pelicansa najbolji je bio Zion Williamson koji je utakmicu završio sa 26 ubačaja, dok su Brandon Ingram i Eric Bledsoe dodali svaki po 15.

Charlotte Hornets su kod kuće sa 126 - 114 nadigrali Milwaukee Buckse, a LaMelo Ball i Gordon Hayward su svaki ubacili po 27 koševa za pobjedu domaće momčadi.

Milwaukeeju nisu pomogla ni 34 koša Giannisa Antetokounmpoa koji je tome dodao i 18 skokova te devet asistencija. Jrue Holiday je ubacio 21 koš, a Khris Middleton 18 za Buckse.

Memphis Grizzlies su u gostima sa 129 - 112 pobijedili San Antonio Spurse i to im je šesta uzastopna pobjeda. Ja Morant je zabio 19 koševa uz 11 asistencija za goste. U redovima Spursa najbolji je bio Derrick White sa 18 koševa. Luka Šamanić nije igrao za San Antonio.

Golden State Warriors su u San Franciscu sa 118-91 bili bolji od Detroit Pistonsa, a Stephen Curry je za pobjedu svoje momčadi zabio 28 koševa od čega šest trica. Andrew Wiggins je ubacio 20 koševa, a Kelly Oubre Jr. 18 za Warriorse.

Jerami Grant je bio najbolji pojedinac Pistonsa, kojem je ovo poraz s najvećom razlikom ove sezone, sa 18 koševa.