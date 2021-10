Ivica Zubac jedini je od Hrvata noćas trčao NBA parketima, a njegovi Los Angeles Clippersi slavili su protiv uvijek neugodnog Portlanda (116-86).

Očekivao se napet i neizvjestan susret, pogotovo jer su Clippersi od početka sezone bez najboljeg igrača Kawhija Leonarda, ali već od prve četvrtine bila je to jednosmjerna utakmica. Clippersi su poveli 31-17, a uz neraspoloženog Damiana Lillarda koji je za 27 minuta ubacio tek 12 koševa, bilo je jasno da gosti ne mogu pružiti veći otpor.

Kako je utakmica odmicala, tako je razlika samo rasla pa je došla do konačnih plus 30. Najbolji kod Clippersa bio je Kennard s 23 koša, Jackson je zabio 18, a Paul George je večeras imao nešto srezaniju minutažu jer nije bilo potrebe koristiti ga maksimalno pa je brojao do 16.

Ivica Zubac, koji je bio član prve petorke, opravdao je povjerenje trenera Luea, a ovaj put je dobio nešto veću minutažu. U 25 minuta zabio je deset koševa, uhvatio osam skokova i čak četiri puta asistirao. Još jedna dobra partija hrvatskog reprezentativca koji koristi svaku minutu na parketu. No, navijače domaće momčadi oduševio je kod jedne situacije kada je Lillard pokušao zakucati pored njega.

Čitlučanin ga nije uspio blokirati, ali dovoljno mu je zasmetao i izborio prekršaj. Osim toga, Ivica se istaknuo s nekoliko laganih zakucavanja i polaganja. Sjajno se kretao u reketu i djelovao neuhvatljivo za igrače Portlanda.

Video pogledajte OVDJE.

Branitelji naslova Milwaukee Bucksi itekako su se morali namučiti za pobjedu protiv Indiane (119-109). Giannis Antetokounmpo zabio je 30 koševa uz deset skokova te ostao na koračić od triple-doublea jer je podijelio devet asistencija. Njegov Robin Middleton utrpao je 27. Pacerse je predvodio Brogdon s 25.

Brooklyn Netsi jedni su od najvećih kandidata za naslov, a protiv Washingtona su se do pobjede prošetali i bez Kyrieja Irvinga koji i dalje vodi svoju kampanju protiv cijepljenja. No, dok njega nema, Kevin Durant briljira. Netsi su slavili s 104-90 protiv solidnog Washingtona, a Durantula je ubacio 25 koševa uz osam skokova i četiri asistencije. Pomoć je imao u neuništivom veteranu Patyju Millsu, a Wizardse je predvodio, tko drugi nego Bradley Beal s 19 koševa.

Nastavlja se košarkaška renesansa i euforija u legendarnim Bullsima koji su ove sezone napokon doživjeli procvat. Chicago je noćas došao do četvrte pobjede i zadržao stopostotni učinak, a ovaj put su u napetom i neizvjesnom susretu slavili protiv Toronto Raptorsa (111-108).

Sjajan je bio DeRozan koji je protiv bivše momčadi zabio 26 koševa uz četiri skoka i šest asistencija, nije razočarao niti LaVine s 22 poena, a posljednji član ovog terceta, Lonzo Ball, zabio je 15. Domaćine je predvodio Anunoby s 22 koša i osam skokova.

Ostali rezultati: