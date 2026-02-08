UŽIVO Stravičan pad Lindsey Vonn! Čuli su se krikovi sa staze

RIZIK SE NIJE ISPLATIO

Samo nekoliko dana nakon teške ozljede koljena koja bi za većinu sportaša značila kraj sezone, Vonn je odradila prvi službeni trening spusta za Zimske olimpijske igre 2026. u Cortini d'Ampezzo.

Na treningu je sve bilo u redu i izjavila je da se osjeća spremno za natjecateljski spust, ali onda je na današnjoj utrci doživjela stravičan pad.