UŽASNA OZLJEDA

UŽIVO Stravičan pad Lindsey Vonn! Čuli su se krikovi sa staze

Piše Ivan Kužela,
UŽIVO Stravičan pad Lindsey Vonn! Čuli su se krikovi sa staze
Foto: Profimedia/Reuters/Pixsell

Nova ozljeda sjajne Amerikanke na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Teško je stradala u spustu koji se održao u nedjelju poslijepodne, mobilizirali su je i helikopterom je prevezena u bolnicu

Video pada pogledajte OVDJE.

RIZIK SE NIJE ISPLATIO

Samo nekoliko dana nakon teške ozljede koljena koja bi za većinu sportaša značila kraj sezone, Vonn je odradila prvi službeni trening spusta za Zimske olimpijske igre 2026. u Cortini d'Ampezzo.

Na treningu je sve bilo u redu i izjavila je da se osjeća spremno za natjecateljski spust, ali onda je na današnjoj utrci doživjela stravičan pad.

PRIJEVOZ HELIKOPTERA

Hitno je prevezena helikopterom u nosilima u obližnju bolnicu. 

STRAŠAN PAD

Užasne scene iz Italije dolaze s Olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Jedna od najboljih skijašica današnjice Lindsey Vonn doživjela je težak pad u olimpijskom spustu. 

Legendarna Amerikanka Lindsey Vonn odlučila je nastupiti na Olimpijskim igrama unatoč potrganim ligamentima koljena, no nakon svega 15-ak sekundi vožnje, zakačila je vrata, došlo je do rotacije tijela i teškog pada. Skijalištem su se prolomili bolni krikovi, a sve upućuje da je ovo bila njezina posljednja utrka u karijeri. 

Nakon pada provedena je mobilizacija Amerikanke koja je helikopterom prevezena u bolnicu.

Uskoro opširnije.

