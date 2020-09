Lineker je postao humanitarac: Primit ću imigrante u svoju vilu

Bivši engleski nogometni reprezentativac, koji godinama radi kao televizijski komentator, kaže kako nikad nije doživio neugodnost s izbjeglicama. "Zamislite da morate bježati, a svi vas mrze", kaže

<p>Poznati bivši engleski reprezentativac <strong>Gary Lineker </strong>(59), koji karijeru gradi u televizijskim kućama gostujući u nogometnim emisijama i u ulozi komentatora, odlučio je prihvatiti izbjeglice u svoj dom preko humanitarne udruge <em>Refugees at Home</em>. </p><p>Lineker još ne zna koga će ugostiti niti odakle oni dolaze, no odlučan je pomoći ljudima u nevolji. </p><p>- Zamislite da je London bombardiran i morate pobjeći negdje, a nitko vas ne želi i svi vas mrze - izjavio je.</p><p>Dodao je kako je njegova politička svijest rasla s godinama, u početku se nije obazirao na ništa osim nogometa i da se zato divi mladim zvijezdama Premiershipa<strong> Raheemu Sterlingu</strong> (25)<strong> i Marcusu Rashfordu</strong> (22) koji su se u mladoj dobi predali humanitarnom radu, borbi za dječja prava i borbi za jednakost. </p><p>- Skidam im kapu. Kad se zalažete za neke stvari u javnosti, kao što oni rade, to donosi pritisak na njihovu igru jer ako ne odigraju na odličnoj razini ljudi će reći da se ne koncentriraju na nogomet.</p><p>Dotakao se i pojedinih komentara koji ga nazivaju naivnim, a u nekim ga čak i vrijeđaju zato što će pomoći onima kojima je to potrebno.</p><p>- Morate zapamtiti da vas ljudi ne znaju i uživo nikad nisam doživio neku neugodnost. </p><p>Podsjetimo, Gary Lineker je pokrenuo humanitarnu kampanju za izbjeglice nakon utapanja sirijskog dječaka u blizini obala Grčke.</p><p>To znači da će Lineker, nakon što je uveseljavao navijače, a poslije toga i nasmijavao ljude diljem svijeta u ulozi komentatora, sada u ulozi pravog humanitarca razveseliti ljude koji nisu vjerovali u bolje sutra.</p>