Linekera izbacili iz BBC emisije zbog komentara, legende rekle: E pa nećemo ni mi sudjelovati!

Lineker do daljnjega neće biti voditelj BBC-eve emisije "Match of the Day" nakon više od 20 godina koliko je proveo u toj ulozi zbog toga što je izazvao gnjev konzervativnih političara

Bivši napadač engleske nogometne reprezentacije Alan Shearer (52) pridružio se svom kolegi Ianu Wrightu te je putem twittera objavio kako neće sudjelovati u subotnjoj emisiji "Match of the Day" na BBC-u jer je s mjesta voditelja morao odstupiti Gary Lineker zbog političkog neslaganja s vladajućima. - Obavijestio sam BBC kako se sutra navečer neću pojaviti na MOTD - objavio je Shearer koji je postao praktički stalni član postave te emisije odmah po svom igračkom umirovljenju 2006. godine. Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION Nešto ranije je tweet sličnog sadržaja objavio i Wright. - Svi znaju koliko mi 'Match of the Day' znači, ali obavijesto sam BBC kako ga sutra neću raditi. Solidarnost - objavio je Wright putem twittera. Foto: May James/REUTERS Wright je stalni stručni komentator u emisiji od 2017. Lineker do daljnjega neće biti voditelj BBC-eve emisije "Match of the Day" nakon više od 20 godina koliko je proveo u toj ulozi zbog toga što je izazvao gnjev konzervativnih političara koje je jako pogodio njegov komentar na twitteru kojim je odluku ministrice unutarnjih poslova Suelle Braverman kojom se praktički onemogućuje ulazak svih migranata u Veliku Britaniju usporedio s nacističkim zakonima u Njemačkoj 1930-ih te ju nazvao "gorom od grozne" i "neizmjerno okrutnom".