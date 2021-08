Jesse Lingard se posljednjih godinu dana vratio u formu nakon što se mjesecima susretao s brojnim problemima. U ožujku 2020. godine njegov brat Louie Scott i grčki trener Alexandros Alexiadis skovali su 'Projekt Jesse 2.0' kako bi pomogli J-Lingzu da se vrati u formu. Kako nogometno, tako i fizički, a i psihički.

Lingard se borio s raznim mentalnim problemima, alkoholizmom, a zbog uvreda navijača razmišljao je o odlasku u Kinu ili Saudijsku Arabiju. Tim povodom bivši nogometaš Liverpoola Jamie Redknapp napravio je veliki intervju s njim za Daily Mail, a u intervjuu je čak spomenuo i Igora Bišćana.

- Moje samopouzdanje je bilo ubijeno. Mogu biti sretan na treningu, ali duboko u meni taj osmijeh je bio samo maska. Bio sam potišten jer ne igram. Nasreću, brat mi je konstantno slao videe iz mojih mlađih dana kad sam briljirao i podsjećao me da stvarno mogu biti dobar. Tad sam pomislio: Ne smijem sve baciti u vjetar - počinje priču Jesse pa nadodaje:

- Igra me prolazila, osjećao sam se kao da nisam na terenu, a uprskao bih stvari. U najgorim trenutcima mislio sam: Moram pobjeći iz Engleske. Ne u Španjolsku, nego Kinu ili Arabiju, negdje gdje nisu sva svjetla uperena u tebe.

Tad je doveo Alexiadisa koji mu je pomagao i s treninzima, tako i s planom za povratak u formu.

- Prije dva desetljeća imali smo u Liverpoolu jednog igrača, Igora Bišćana, a on je doveo svog kondicijskog trenera. Neki su tad mislili: Što dovraga on radi? A ja sad shvaćam da je to bio prozor u budućnost... - rekao je Redknapp i poručio kako je to odlična ideja za brojne nogometaše.

Lingard je prošle sezone iz Uniteda otišao na posudbu u West Ham i tamo je razbudio svoju karijeru, no dok je došlo do tog transfera, puno puta se sve preokrenulo. Posudba je tren bila dogovorena, pa bi poslije propala, pa bi opet bila nazad. Ipak, sve je naposljetku prošlo u najboljem redu, a J-Lingz je u jednom trenutku bio i igrač mjeseca u Premiershipu. No dotad nije bilo idealno...

- Imao sam neke loše trenutke. Pio bih cijelu noć, a to nisam bio ja. Moj otac nije nikad puno pio. Nije ni mama. Ja sam bio toliko zbrkan u glavi da sam se okrenuo piću samo kako bi mi bilo lakše. Louie me gledao i mislio: Ovo nije moj brat. Nisam nikad prije imao problema s alkoholom, ali tad sam se okrenuo piću da nađem mir. Strah me pomisliti gdje bih bio da nije bilo brata. Da sam bio sam za vrijeme lockdowna. Strah me pomisliti gdje bih bio sad...