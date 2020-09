Lino: Morat ćemo imati i sreće, korona nas ne smije uhvatiti

Od iznimne će važnosti biti da budemo zdravi, da imamo glad za uspjehom kao na Euru i u tom slučaju možemo s optimizmom na SP, kaže Lino Červar nakon ždrijeba SP-a

<p>Možemo reći da smo dobro prošli. Zadovoljavajuće svakako jer smo izbjegli mine u startu, a ne izgleda loše ni pogled prema naprijed. Dakle, za početak u skupini C Svjetskog rukometnog prvenstva u Egiptu (13. - 31. siječnja) <strong>Katar</strong>, koji nije više onaj Katar iz 2015., pa Japan, sa Sigurdssonom još ipak nedovoljno blizu najboljima, i nepoznanica u Angoli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nepoznato o Lini Červaru</strong></p><p>- Katar smo dobili u Poreču na turniru i to je reprezentacija uvijek vrijedna poštovanja. Japan je u uzletu i to su dva protivnika za koja se moramo dobro spremiti. Protiv Angole sam igrao s Makedonijom, ali tu smo realno favoriti - prvi je dojam izbornika <strong>Line Červara.</strong></p><p>Biti među tri neće biti upitno, a u novoj skupini sa šest reprezentacija križamo se s onom u kojoj je Danska, Argentina, Bahrein i DR Kongo. U toj skupini prve dvije reprezentacije će u četvrtfinale i tu svakako očekujemo da budemo.</p><p>- Ne možemo biti nezadovoljni ždrijebom, ali i to je nagazna mina. Ovaj će SP biti poseban jer će reprezentacije doći jako umorne. Pauza je bila duga i bit će umijeće spremiti se jer u sljedećoj godini čekaju nas još i Eurokup, pa kvalifikacije za OI, a onda i Olimpijske igre koje su ipak ispred svega. Ipak, ne smijemo razmišljati unaprijed o ožujku, već kako se posložiti za SP. Od iznimne će važnosti biti da budemo zdravi, da imamo glad za uspjehom kao na Euru i u tom slučaju možemo s optimizmom na SP - kaže Lino uz završni komentar.</p><p>- Euro je pokazao da favoriti ne pobjeđuju. Mi imamo kontinuitet koji nas izdvaja od ostalih. Morat ćemo imati i puno sreće, ne smijemo biti bolesni, korona nas ne smije uhvatiti, moramo pobijediti tog protivnika koji nije vidljiv kao svi drugi.</p>