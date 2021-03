Nikome tko živi rukomet, tko ga voli, nije mu drago. U pitanju su bile Olimpijske igre, ne nešto bezveze, i naravno da mi je krivo, zbog igrača, zbog stožera, jer to je udarac koji nas je nakon dugo godina ostavio bez OI-ja, javio se Lino Červar dan nakon nevjerojatnog scenarija koji nas je ostavio bez Tokija, prvi put nakon Sydneyja 2000. godine.

- Teško je sada odmah biti pametan, samo želim reći da mi je malo zasmetalo, i htio bih čuti odgovor na to, zašto se radila usporedba sa SP-om u Egiptu. Nije mi jasno. Da, to je bio neuspjeh, ali znamo pod kojim uvjetima, bez prvog ešalona igrača. A nije se spomenulo ono dobro, ono s Eura kada smo igrali najmoderniji rukomet, kada smo se maestralnom igrom vratili u finale nakon deset godina, a ni tamo nismo bili kompletni. Udarac je i ovo i sada moramo biti mudri, resetirati se.

Kako konkretnije?

- Znate, liječnik može liječiti stopalo, a dijagnoza kaže želudac. Za četiri godine domaćini smo SP-a, a već imamo neke igrače u odmaklim godina. Zapravo, sve što sam tvrdio godinama, pokazalo se da sam bio u pravu. Inzistirao sam da pojačamo rad s mladima, ligu. Znam da su teška vremena i da ima važnijih stvari od rukometa, ali nama okosnica moraju biti jaki klubovi, a ne da izgube sve utakmice u Europi. Koliko god bilo teško, moramo razmišljati pozitivno, promijeniti strategiju. Ne smijemo plakati, već moramo biti mudri i odlučiti se kojim putem dalje u novi ciklus. Podržavam igrače i oni su nevjerojatno zaslužni za uspjehe. Važno je, kao što je rekao kapetan Duvnjak, da se mogu pogledati u oči, ali to nije glavni problem.

Mi ćemo se vratiti na Egipat jer boljke su i nakon vas ostale iste. Vanjski šut i dalje nemamo, crne rupe se čak i protiv Tunisa multipliciraju...

Mamić je potencijal

- Gledao sam na slovenskoj nacionalnoj televiziji njihove utakmice protiv Njemačke i Švedske. Od njihova dva komentatora možemo puno toga naučiti. Bez puno drame i pametovanja sve su detektirali. Ozljedom Mačkovšeka ostali su bez šutera, bez lijevog vanjskog i koliko god bili znalci i Zarabec, Skube, Bombač, Dolenec, protiv visoke i dobre plitke obrane nisu mogli ništa. Pa oni su u prvom poluvremenu od Nijemaca gubili 12 razlike. Da sam ja gubio toliko, stavili bi mi na križ. A oni su smireno govorili da se dečki bore itd. Mi smo imali Lackovića s kojim smo otvarali zonu, a sada to kad napravimo jednom, to nije rješenje. Takvi se igrači stvaraju, ne rađaju, takvi su dragulji koje zlatar dobro oblikuje. Za vrhunske domete morate imati nekog Hansena koji će pogoditi s distance. Pa zar bi Danci bili prvaci svijeta dva puta zaredom bez Hansena? A crne rupe... Einstein je rekao da se nitko ne rodi pametan, već to postaje ponavljanjem. A kako se igračima u reprezentaciji za dva treninga sve to može urezati u mozak?

Izbornik Horvat sam je, zapravo, i odgovorio na pitanje zašto nije puno koristio Marka Mamića rekavši da je vanjski šut samo jedan segment igre, ne temelj. Što vi kažete?

- Vidite, Mamić je potencijal, antropometrija mu je adut, međutim, on zabija dva gola po utakmici. Njegovi su kapaciteti puno veći. U Kielcu nije igrao napad, a to nije slučajno. Mlad je napustio Hrvatsku, trbuhom za kruhom, nije bio formiran igrač tehničko-taktički, zreo za takvu razinu i ima taj deficit. Doajen nogometne struke Luka Kaliterna rekao je da će igrač "mucati" ako se u mladosti ne izgradi i tehnički i taktički. I kada ideš u inozemstvo, a nisi definiran, bit ćeš deficitaran cijelo vrijeme. Svi se kod njega uvijek vratimo na onu utakmicu protiv Španjolske (devet golova, nap. a.), ali nije da jednu takvu utakmicu u deset godina možemo smatrati konstantom.

Što ste uopće novoga vidjeli kod svog nasljednika kojeg ste i preporučili?

- Nije mogao previše toga mijenjati. Znate, pitali su me kako bi ona reprezentacija iz 2003. sada djelovala, koja je tajna da smo anonimnu ekipu doveli do vrha. Tajna je da smo imali i motoričku i mentalnu brzinu. Pa jedan je Balić mislio brže nego što je trčao. On bi i u današnjem rukometu bio top igrač. Današnji je rukomet u krizi, zbog pravila, sve se svodi na guranje, nadskakanje, probijanje, tu nema ništa rukometnog. Navedite mi igrača koji danas poput Lackovića može zabiti s 12 metara. Da, može Hansen i tko još? Igrače treba naučiti da uživaju u igri bez lopte u obrani, a ne da moramo mijenjati dva tri-igrača.

Moramo li mijenjati trajno, odnosno biste li se vi nekome već sada zahvalili? Dvaput baš ne može biti slučajno...

- Možda treba i tako razmišljati, ali moramo pomiriti dvije stvari. Ne smijemo gledati tko je mlad, a tko star, već tko može, a tko ne može, a činjenica je da mi imamo jednu od najstarijih reprezentacija. Mladi su interesantni, da se s Martinovićem više radilo, više bi se iskazao. On ima pobjednički mentalitet, kreativnost. Mladi su gladni uspjeha, a možda jedan igrač koji je osvojio sve može biti zasićen. Treba sve izbalansirati.

Vratiti se modelu

Možda i tražiti novog šefa obrane jer Musa neće dovijeka, a nitko se nije preporučio.

- Musa je borac, zaslužan za uspjehe, ali nije samo do njega problem u obrani. Mi trebamo odgajati puno igrača za obranu i obrambenu proaktivnost, jer samo time smanjujemo prostor protivnicima. Reaktivna je obrana loša, uvijek kasni. Danci, Šveđani i Norvežani uhvatili su nas u dekadentnoj obrani 6-0, u nedostatku naših šutera. Nemamo šuta i zato mogu oni igrati plitko, zato diktiraju kvalitetu svjetskog rukometa. Ne možemo neke zone otvarati samo znalcima.

Kakav je kapetan Duvnjak. Zašto smo ga prestali koristiti u napadu koji igra u Kielu?

- Čuo sam na televiziji, na kojoj komentiraju naši olimpijci, i tražeći istinu, rekli su, mislim, da su Karačić i Duvnjak bezopasni. To je neoprezna izjava, netaktična, pogotovo od onih koji predstavljaju rukomet i dobivaju sportsku naknadu. Ipak moramo paziti što govorimo. Dule nije bilo tko, on je MVP prošlog Eura. Nitko nije bezgrešan, ali treba uvijek poštivati drugoga. Dule je išao na SP jer je to htio kao kapetan, a nije bio zdrav, tek je preležao korona virus. Gdje bismo uopće bili u gospodarstvu da smo napravili kao u rukometu...

A gdje ćemo biti za godinu dana?

- Vratit ćemo se u vrh ako promijenimo stvari. Zaobišli smo, po meni smiješno, taj naš model od prije samo godinu dana za koji su nam svi koji se razumiju u rukomet odali priznanje.