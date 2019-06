Lino poručio navijačima: Karte uzmite odmah, trebate nam...

Nakon što je ždrijebom u Beču odlučeno da će hrvatska rukometna reprezentacija na Europskom prvenstvu igrati u skupini A u Grazu s Bjelorusijom, Crnom Gorom i Srbijom, izbornik Lino Červar izjavio je da poštuje sve protivnike, te da se nada da će svi igrači biti zdravi, a reprezentacija u kompletnom sastavu.

- Moramo se dobro pripremiti i nadam se da ćemo biti svi zdravi i kompletni. Jako poštujemo svakog protivnika, jer svi koji dođu na Euro sigurno je da će dati sve od sebe. Crnu Goru i Srbiju jako dobro znamo, sa Crnom Gorom smo igrali kvalifikacije za SP u Njemačkoj i Danskoj, a Srbiju smo imali u ovim kvalifikacijama. S Bjelorusijom smo, pak, igrali na Euru u Hrvatskoj. Nećemo ništa obećavati, ali jasno je da težimo vrhu. Želio bih poručiti našim navijačima da što prije krenu u kupovinu karata tako da imamo pravu podršku, jer oni su nam izuzetno važni - kazao je u petak izbornik Červar.

Na EP-u, koje će se od 9. do 26. siječnja sljedeće godine održati u Austriji, Švedskoj i Norveškoj, po prvi puta će sudjelovati 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina sa po četiri momčadi od kojih će po dvije prvoplasirane nastaviti natjecanje u drugom krugu, gdje će se formirati dvije skupine sa po šest momčadi. Hrvatska će u drugom krugu igrati u Beču protiv dviju prvoplasiranih reprezentacija iz skupine B u kojoj se nalaze Češka, Sjeverna Makedonija, Austrija i Ukrajina, te skupine C u kojoj su Španjolska, Njemačka, Latvija i Nizozemska.

- Što se tiče B skupine, vjerujem da se tu neće ništa znati do samog kraja, a očekujem da se iz C skupine do Beča dovezu Španjolska i Njemačka, što će biti pravi i veliki izazov - dodao je Červar.

Cindrić: Skupina može biti opasna, ali nikoga se ne bojimo

Direktor reprezentacije Igor Vori istaknuo je da je skupina atraktivna.

- Skupina je jako atraktivna. Na prvi pogled izgleda lagano, ali vjerujte mi to nije tako. Upoznali smo Srbiju jako dobro u ovim kvalifikacijama, a Crna Gora je uspjela dobiti Dansku. Prema tome, i njih treba uzeti maksimalno ozbiljno. Bjelorusija raste iz godine u godinu, ima puno mladih igrača i sigurno je da će biti vrlo ozbiljan suparnik. Što se tiče drugog kruga važno je da smo izbjegli skandinavske ekipe i Francusku, barem do polufinala - rekao je Vori.

Po dvije najbolje reprezentacije iz obje skupine drugog kruga izborit će nastup u polufinalu. Završnica, oba polufinala i finale, igrat će se u Stockholmu.

Hrvatski reprezentativac Luka Cindrić očekuje da osvoje prvo mjesto u skupini sa Bjelorusijom, Crnom Gorom i Srbijom:

- Jako zanimljiva skupina, sve ekipe sa prostora nekadašnje države su izuzetno neugodne i koliko god je dobro da ih znamo, toliko može biti i opasno. Bjelorusija je reprezentacija koja nas je dosta mučila na puno natjecanja. Jesmo ih uvijek dobili, ali je bilo jako teško. Očekujem da prođemo i da budemo prvi, jer nam to osigurava određenu prednost u nastavku natjecanja. Mislim da možemo igrati sa svima, nikoga se ne moramo plašiti, samo je važno da budemo zdravi i kompletni.

Dosada je Hrvatska osvojila pet odličja na europskim prvenstvima, dva srebra (2008. u Norveškoj i 2010. u Austriji) i tri bronce (1994. u Portugalu, 2012. u Srbiji i 2016. u Poljskoj). (jć)