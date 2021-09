Marko Livaja (28) živi najljepše dane svoje karijere. Nakon 11 godina lutanja, u veljači ove godine konačno se vratio doma u svoj Split te postao vođa i lider Hajduka. Velika euforija zahvatila je navijače, svi pričaju i sanjaju titulu nakon 16 godina čekanja. A glavni razlog za to je upravo on.

Preporodio je Hajduk, ove sezone utrpao sedam golova u devet utakmica te se vratio u reprezentaciju, a zahvaljujući njemu Splićani nakon prve četvrtine prvenstva drže korak za vrhom. Sjajni nogometaš je na Poljud stigao u veljači ove godine nakon što je raskinuo ugovor s AEK-om.

- U AEK-u je bilo problema. Kad smo osvojili naslov neki igrači su otišli, nismo se adekvatno pojačali i na kraju je to sve ispalo loše. Nisu mi odmah ponudili ugovor i to me naljutilo, a odbio sam zbog toga neke druge dobre ponude. Odlučio sam otići. Kasnije su mi dali ponudu i to dobru, ali već sam bio donio odluku. Oni nisu na vrijeme reagirali. Nisam tražio ni veći novac, kao ni u Hajduku - kazao je Livaja za grčku Gazzettu.

Prvotno je potpisao ugovor do ljeta ove godine, bilo je upitno hoće li ostati u Hajduku, a onda se dogodilo nešto što će pamtiti cijeli život. Svi navijači Hajduka dignuli su se na noge i porukama 'Livaja ostani' dali mu do znanja koliko znači navijačima i klubu. Nevjerojatna groznica zahvatila je navijače, nešto što nije bilo viđeno od dolaska Nike Kranjčara. Od Splita do Australije molili su ga da ostane. Ganuli su ga u srce pa jednostavno nije mogao reći 'ne'. Odbio je i puno bogatije ponude kako bi ostao u svom najdražem klubu.

- Ovog ljeta se cijeli Split digao na noge zbog mene. Istekla mi je posudba, a svi Dalmatinci su izašli na ulice i parolama me molili da ostanem. Bilo je to nešto jedinstveno, neopisivo. Uključili su se i navijači iz Australije, SAD-a, to ću zauvijek pamtiti. Split je nešto drugo u odnosu na Grčku. Ovdje igram za svoju momčad koju obožavam i tu imam puno prijatelja. Većinu suigrača sam znao i od ranije, tu sam kod kuće.

S grčkim klubom je 2018. godine osvojio naslov prvaka. Sudjelovao je u tome s osam golova, a najveća želja mu je isto napraviti i s Hajdukom. Nešto na što navijači čekaju od 2005. godine.

- U AEK-u smo napravili čudo. Klub 25 godina prije mog dolaska nije bio prvak. Hajduk nije bio prvak 16 godina. Nadam se da ću uspjeti ono što sam u Grčkoj - kaže Livaja.

Sjajnim igrama u Hajduku nametnuo se izborniku Zlatku Daliću te se nakon dvije godine opet vratio u reprezentaciju. A povratak nije mogao biti bolji. Zabio je u pobjedi nad Slovenijom (3-0) na svome Poljudu.

- Vratio sam se nakon dvije godine pauze. Hvala mojim suigračima i Hajduku jer su mi u tome pomogli. Nema ljepšeg i važnijeg osjećaja za igrača od toga da igra i zabija za reprezentaciju - zaključio je igrač Hajduka.