HNS potvrdio: Dvojica napadača otpala Daliću zbog korone...

Marko Livaja je ove sezone utrpao čak 32 gola u 39 utakmica, a sve zaokružio sjajnom izvedbom protiv Rijeke u finalu Kupa. Kao naš najraspoloženiji napadač, trebao je biti jedan od aduta izbornika Zlatka Dalića u predstojećim utakmicama koje nas čekaju u Ligi nacija, ali najbolji igrač Hajduka i HNL-a propustio je okupljanje u ponedjeljak zbog korona virusa, objavio je HNS.

Osim njega, pozitivan je i Petar Musa. Po trenutačnim epidemiološkim pravilima slijedi im izolacija od pet i ovisno u kakvom stanju budu bili nakon izlaska, mogli bi se naknadno priključiti reprezentaciji.

- Liječnička služba hrvatske reprezentacije bit će u kontaktu s obojicom igrača te će, ovisno o razvoju situacije i eventualnom negativnom testu nakon nestanka simptoma, u dogovoru izbornika Zlatka Dalića, igrača i liječničke službe biti razmotrena mogućnost njihovog priključivanja reprezentaciji - objavio je HNS.

Buran je tjedan iza Livaje koji je sa svojim suigračima i navijačima žestoko proslavio prvi trofej Hajduka nakon devet godina. No, nakon nekoliko dana pojavili su se simptomi korona virusa.

O svemu je obavijestio izbornika Zlatka Dalića i tijekom dana podvrgnuo se testiranju. Rezultati su stigli kasno sinoć i pokazali su da je pozitivan na Covid zbog čega će sigurno propustiti utakmicu protiv Austrije u petak, kao i Musa, ali mogao bi biti dostupan za ostale.

Reprezentacija prvu utakmicu igra 3. lipnja u Osijeku protiv Austrije, tri dana kasnije na Poljudu protiv Francuske, a nakon toga slijede dva susreta u gostima, 10. lipnja Kopenhagenu protiv Danske te 13. lipnja u Parizu protiv Francuza.

Livaja je tako treći igrač koji je otpao s prvotnog popisa. Uz Musu, na raspolaganju nije ni ozlijeđeni Ivan Perišić. Umjesto Perije upao je Ivanušec, ali kako postoji mogućnost da se igrači Hajduka i Benfice priključe naknadno, vrlo vjerojatno je kako izbornik više nikoga neće zvati.

Kao prvo rješenje sada je izronio Ante Budimir koji je jedini klasični napadač i on bi mogao krenuti protiv Austrije. Tu poziciju može pokriti i Andrej Kramarić, ali već je i sam Dalić shvatio da Krama nije klasični napadač i ne može do izražaja doći njegova kvaliteta na toj poziciji. Također, pozicija špice nije strana ni Mislavu Oršiću koji je to znao igrati u Dinamu.

Sezona je bila duga, igrači su pretrpani umorom i ozljede se sve češće javljaju, a četiri utakmice su natrpane u samo 11 dana. Bit će to ogroman napor za igrače pa upravo zato ne bi čudilo kada bi izbornik posegnuo za još nekim imenom s pretpoziva.

