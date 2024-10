Livaja: Igrao sam utakmice bez treninga, te greške neću više raditi. A ova je godina drugačija

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo 2-0 u nedjeljnoj utakmici 10. kola HNL-a i pobjegao rivalima Rijeci i Dinamu na četiri boda prednosti. S obzirom na sve turbulencije i smjene na početku sezone, kraj listopada za momčad Gennara Gattusa izgleda vrlo dobro.

- Teška, tvrda utakmica. Ušli smo loše u prvih pola sata, primili smo gol pa je poništen zbog zaleđa. Malo sreće kod prvog gola jer je bio autogol, kod drugoga je bilo blizu faula, ali nije bio. Tvrda utakmica, najvažnije je bilo uzeti tri boda nakon što su naši rivali izgubili bodove. Zasluženo smo pobijedili, kontrolirali smo utakmicu do kraja. Prvih 20 minuta nije baš bilo dobro, dosta smo patili, teren je bio malo loš, ali svaka čast Slavenu. Tvrda, muška utakmica. Teško se dolazi do bodova ovdje, možemo biti sretni što smo uzeli tri. Idemo dalje, ništa još nismo osigurali. Moramo nastaviti raditi - rekao je Marko Livaja za HTV.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Pokretanje videa... 01:41 NK Slaven Belupo vs HNK Hajduk Split 0:2 | Video: MAXSport

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Igrala je posljednja momčad protiv prvoplasirane, ali unatoč pobjedi nije to izgledalo tako lako za Hajduk kojega je VAR u dva navrata početkom utakmice (zbog opravdano dosuđenih zaleđa) spašavao od zaostatka.

- Pokazali su na svom terenu, dobili su Dinama 4-1, s Rijekom igrali odličnu utakmicu i trebali su ih dobiti. Znali smo već deset dana što nas čeka ovdje, tvrda momčad i novi trener koji je promijenio njihov stil. Ozbiljna momčad s kojom će svi imati problema, nadam se da će uzimati bodove i dalje - rekao je Livaja.

'Da nam je netko ponudio četiri boda više...'

U kolu u kojem su i Rijeka i Dinamo remizirali pobjeda znači još više.

- Imali smo prošlih godina probleme. Kad bi naši rivali kiksali, i mi smo isto znali malo zasrljat. Ali ove godine je specifično, iskorištavamo sve što nam se nudi. Nadam se da ćemo do kraja prvenstva iskorištavati, a ne kiksati - rekao je Livaja i nastavio:

- Da nam je netko rekao prije prvenstva da ćemo imati četiri boda više, svi bismo potpisali. Ali ne trebamo se time još opterećivati, 26 kola je do kraja, puno derbija. Moramo biti spremni za teške momente kojih će sigurno biti. Moramo ih prebroditi, nadam se da ova momčad s trenerom može to izvući.

Nakon blamaže i ispadanja od Ružomberoka sredinom kolovoza Hajduk je povezao devet utakmica bez poraza, od čega su dva bila remija. A pritom je primio i samo jedan gol. Velike zasluge za to ima Gennaro Gattuso.

- Trener ima viziju nogometa, hoće da smo tvrdi i u niskom bloku, da se branimo sa svih 11 igrača i zasad to djeluje. Nadam se da ćemo tako nastaviti. Ova momčad možda ne igra najbolji nogomet, ima kvalitetu, ali nadam se da ćemo se još više opustiti i igrati bolji nogomet u nastavku - rekao je Livaja pa na konstataciju novinara Marka Šapita kako vjerojatno ne bi bilo dobro da Hajduk sad igra najbolji nogomet dodaje:

- Sigurno se tempira forma. Trener Gattuso prati sve, svaki detalj. Nadam se da će prvenstvo, kako bude odmicalo, biti sve bolji.

Čudesni Marko Livaja srušio Dinamo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

'Kad si u Hajduku, prelaziš preko nekih stvari'

I sam je Livaja procvjetao pod Gattusom. Osim što je vidljivo stesao liniju, najbolji je igrač lige, strijelac (sedam golova) i asistent (pet). Osvrnuo se Hajdukov dokapetan i na ne tako davnu prošlost u kojem se mučio s ozljedama i fizičkom spremom.

- Moja dimenzija više? Ne gledam tako, svaki trener nosi nešto drugo. Gattuso hoće da nas je svih 11 u bloku, a neki drugi trener hoće da čekamo polukontre i kontre, ostaviti me gore samoga. Bilo je i faktora nesreće, bio sam i malo ozlijeđen, nekad nisam mogao ni trenirati. Nisam takav igrač da pet dana ne treniram i igram utakmicu. Kad si u Hajduku i još si odozdo, preko nekih stvari jednostavno prelaziš i igraš iako znaš da nije to to, želiš pomoći momčadi. To je novo iskustvo i nadam se da neću te greške raditi u budućnosti.

Foto: Instagram

Nije Gattuso dao momčadi ni u završnici da pusti nogu s gasa unatoč relativno komotnoj prednosti.

- On je cijeli u utakmici i pazi na svaki detalj. Hoće svesti cijelu utakmicu da ne napravimo minimalnu grešku. A ako je protivnik kvalitetan i da ti neki gol, onda kažeš "svaka čast" i to je to. Ne želi da išta poklanjamo.

Navijači su opet u velikom broju potegnuli do Koprivnice, pomalo raste euforija koja se, iskustvo uči Hajduk, vrlo lako raspline.

- Prošle godine opekli smo se na euforiju, sad smo godinu dana iskusniji. Što reći za naše navijače? Gdje god idemo, kad je dobar rezultat i loš, uvijek imamo veliku podršku. Zahvaljujem im i nadam se da ćemo ih još više usrećiti - zaključio je Marko Livaja.