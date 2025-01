Livaja je s Hajdukom putovao u Španjolsku i prije 15 godina. Tad je dobivao 1700 kuna mjesečno

Hajduk je na blagdan Sveta tri kralja otputovao na Pirenejski poluotok na glavni dio priprema u Alicanteu u Španjolskoj, a momčad je kao kapetan, s obzirom na izostanak ozlijeđenog Lovre Kalinića, koji pritom iščekuje i transfer, poveo Marko Livaja (31). I to mu nije prvi put da putuje u Španjolsku na zimske pripreme s bijelima.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaja pjeva Thompsona

Pokretanje videa... 01:00 Livaja pjeva Thompsona | Video: riril33/Instagram

Dogodilo se to i davne 2010., kad je Livaja sa 16 i pol godina još bio član kadetske i juniorske momčadi Splićana. I, zanimljivo, jedini igrač u ekspediciji za Marbellu tadašnjeg trenera Edoarda Reje (79) bez profesionalnog ugovora, sa stipendijskim ugovorom od svega 1700 kuna odnosno današnjih 225 eura mjesečno, piše Dalmatinski portal.

Bile su to Livajine prve pripreme sa seniorima koji su u prvom dijelu sezone bili na katastrofalnom sedmom mjestu, a suigrač mu je bio 18 godina stariji Josip Skoko (49), ali i Danijel Subašić (40), Mario Maloča (35), Jurica Buljat (38), Ivan Strinić (37), Marin Tomasov (37), Franko Andrijašević (33), Mario Tičinović (33), Duje Čop (34), Anas (37) i Ahmad Sharbini (40), Ante Vukušić (33)...

Livaja je na pripremama odigrao četiri utakmice protiv druge momčadi Malage pobjedi 3-1, poljske Arke iz Gdynije u porazu 2-1, Austrije Beč (3-3) i varšavske Legije (1-0). Reja je potom iznenadio sve i napustio momčad nakon priprema zbog zova Lazija, a Livaja je prije dolaska novog trenera, danas pokojnog Špace Poklepovića, još dobio šansu u prijateljskoj utakmici protiv sinjskog Junaka (3-2) i zabio prvijenac.

Split: 1. HNL, 8. kolo, Hajduk - Dinamo, kadeti | Foto: Leonard Nicevic/PIXSELL

No to nije bilo dovoljno da ostane u prvoj momčadi. Vratili su ga u juniore, čak i u kadete, u kojoj je konkurenciji na reprezentativnoj razini bio ponajbolji igrač. Situaciju je iskoristio milanski Inter koji ga je u ljeto te godine doveo za 185.000 eura odštete uz četverogodišnji ugovor i plaću kojoj Hajduk nije mogao parirati. Ali i za kojega nije mogao nastupati do 18. rođendana.

Livaja se vratio na Poljud dvije godine poslije kao igrač Intera u kvalifikacijama Europske lige i ušao kao zamjena umjesto Diega Milita (45) u pobjedi 3-0, a krcat stadion počastio ga je salvom zvižduka. Osam i pol godina poslije dočekali su ga kao heroja, a u 152 nastupa zabio je 83 gola, 41 put asistirao i vuče Hajduk zadnje gotovo četiri sezone.