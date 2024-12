Livaja majstorijama očarao publiku pa zabio hat-trick u finalu. Zaigrao je i Subašić...

Organizatori Prvenstva svita na male branke i vlasnici Day&Night kluba Kauri uspješno su obnovili tradiciju turnira Četiri kafića. U rasprodanoj Gradskoj dvorani u Kaštel Starom večeras su se susreli BCool brewery & pub i Gabine food & bar te Caffe bar MaMa i Grano caffe.

U prvom polufinalu Gabine su slavile 4-3, a bila je to izjednačena utakmica od prve do zadnje minute. Obilježili su je Andrija Balić s dva gola, jedan je zabio Marko Livaja kome je ovo domaći turnir jer je on kaštelansko dijete, a točku na "i" stavio je Josip Božinović. Osim velikog broja golova prvo su polufinale obilježili i dvoboji Kalika i Livaje koji se nisu štedjeli, išli su žestoko kao da su na službenoj utakmici i sva je sreća da Gattuso ovo neće vidjeti...

Foto: Luka Mladinić

Na golu je briljirao Andrija Vuković, a u napadu njegov brat blizanac, nekadašnji rukometni reprezentativac Drago, koji je u maniri Stanka Bubala povaljao pola obrane Gabine i zabio gol, nakon čega je poput Milana Rapaića zatražio zamjenu i izašao iz igre.

Dosta je bilo, nema smisla pokvariti nastup, nasmijao je Drago suigrače.

Na drugoj strani briljirao je i golman Antonio Ježina, koji je unatoč desetak kilograma viška skinuo jedan krasan pokušaj loba Mate Antunovića. Oduševljen je bio Danijel Subašić koji mu je zapljeskao, a na pitanje brani li i on večeras samo se nasmijao:

- Ja sam svoje obranio, sve što sam mislio. Odnedavno sam polušpica, moderna, samo asistencija i gol.

Foto: Luka Mladinić

Nije zabio, ali je odigrao jako dobro u drugom polufinalu u kojem je njegov Grano caffe poražen od CB Mama. Potez utakmice izveo je odnedavno umirovljeni Marin Ljubičić stariji, koji je na isteku vremena u padu volejem s dvadesetak metara svladao Vladu Budimira za pobjedu 3-2 i plasman u finale. Za poražene su zaigrali Marin Tomasov, Michelle Šego... a na klupi je sjedio Ivan Katalinić.

Brojna poznata imena pojavila su se na turniru, osim navedenih zaigrali su i Hrvoje Vejić, Mario Maloča, Sandro Gotal, Hrvoje Milić, Ivica Mornar, Andrija Balić, Mate Bilić, Jurica Buljat, Hari Rončević, Hrvoje Maleš, Ivica Vastić, Žare Luketin, Josip Božinović, Petar Bosančić, Zvonimir Kožulj, Ivan Rodić, Niko Đolonga, treneri Marijan Budimir i Ivan Božić...

Foto: Luka Mladinić

U finalnom ogledu CB Gabin se lako obračunao s CB Mama, već do poluvremena je bio 4-0, dva gola zabio je Livaja, dva Špiro Peričić, a ovacije je izazvao pjevač Hari Rončević s nekoliko lijepih dodavanja i atraktivnih poteza, iako je dvostruko stariji od većine sudionika.

Foto: Luka Mladinić

Nakon što su došli do visokog vodstva, Livaja se povukao na klupu kako bi priliku dobili i ostali suigrači, a momci iz Mame su preko Kožulja uspjeli smanjiti na 4-1. A onda je ušao Livaja i riješio pitanje pobjednika, ako ga je uopće i bilo. Oteo je jednu loptu suparnicima, digao je na glavu, par puta u trku žonglirao, spustio i okrenuo dvojicu obrambenih igrača i zabio za 5-1. Majstor je majstor, bez obzira igrao na velikom ili na malom terenu... Do kraja je zabio Hrvoje Maleš za 6-1, Marijan Budimir je podsjetio koliko je bio dobar nogometaš prije trenerske karijere i smanjio na 6-2.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Gabin je zasluženo slavio na prvom izdanju turnira, najboljim igračem proglašen je Marko Livaja, koji je bio i najbolji strijelac, dok je najboljim golmanom proglašen Antonio Ježina.

- Sada možemo odahnuti, odradili smo veliki posao, po meni uspješno, gledatelji su vidjeli mnoštvo atraktivnih poteza, igrači su se zabavili a skupljen je i novac za humanitarne svrhe, što je i bio cilj cijele akcije - kazao je jedan od organizatora Goran Jozinović.

Foto: Luka Mladinić

Foto: Luka Mladinić

Foto: Luka Mladinić

Foto: Luka Mladinić