Livaja: Ne trebamo se zamarati komentarima nekih ljudi...

POVUKAO BILE DO POBJEDE

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kopiranje linka I treću utakmicu u nizu Hajduk je pobijedio 1-0, a Marko Livaja konačno je zabio iz igre. Nakon 80 dana posta. Splićani su u zaostaloj utakmici 3. kola HNL-a pobijedili Osijek (1-0). Junak utakmice bio je upravo kapetan Hajduka koji je u 42. minuti majstorski lobao golmana Marka Malenicu. Osim toga, odigrao je sjajnu utakmicu. Imao je još nekoliko prilika, stalno se spuštao u sredinu, otvarao prostor svojim suigračima i razigravao. Pokretanje videa ... hajduk | Video: Davor Kovačević/24sata - Prvo poluvrijeme bili smo dosta bolji od Osijeka. Zasluženo smo poveli, prije toga smo imali nekoliko dobrih šansi. U drugom poluvremenu klasično naše, vratili smo se nazad u bunker i čekali što će se događati. Srećom, nisu nas kaznili. Mislim da možemo biti zadovoljni prvim poluvremenom i to nam mora biti put u idućim kolima da podižemo nivo agresivnosti i svega što smo igrali u prvom dijelu. Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Jedini gol Hajduka pao je nakon pogreške Darka Nejašmića koji je loptu predao Emiru Sahitiju, a on asistirao Livaji. - Ušao sam u putanju Braliću, nisam htio trčati ravno da ne bih došao ispred golmana i ne bi imao kut udarca. Prošli put sam ga lobao u Osijeku, netko je izbio s linije. Već u glavi sam znao što ću napraviti. Kako taj period iz prvog dijela produljiti? - Tek se upoznajemo s novim trenerom. Znamo neke njegove koncepte, ali ima dosta novih igrača. Potrebno je neko vrijeme, ali najbitnije je da pobjeđujemo i da se skupljaju bodovi. Vidimo kako se u HNL-u lako gube bodovi kad nisi sto posto u utakmici ili kad ne tražiš prilike, to se uvijek vrati. Na dobrom smo putu, ali imamo dosta za raditi. Vjerujem da će biti još bolje, imamo kvalitetu. Momci su to pokazali uz prvom dijelu. Najbitnije je da se opustimo i uživamo u nogometu. Grešaka ima i svatko ih radi. Ne trebamo se zamarati s tim i komentarima nekih ljudi, moramo gledati sebe, mislim da možemo dosta bolje. Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Hajduk će u sljedećem kolu dočekati Varaždin na svome terenu. - Varaždin je dobra momčad, imaju dobrog trenera. Mislim da sve ovisi o nama i kako uđemo u utakmicu. Ako budemo igrali kao neke utakmice ove sezone, bit će teško i negledljivo. Ova utakmica bi nam trebala dati elan više da na Poljudu pred puno gledatelja napokon odigramo jednu pravu utakmicu i osvojimo sva tri boda. Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Hajduk je i na Opus Areni imao veliku podršku svojih navijača koji nisu bili smješteni samo u gostujućem sektoru. - Lijepa atmosfera, naših navijača svugdje ima u Hrvatskoj. Ne obazirem se na to, navikao sam na te stvari. Vjerojatno je strancima to čudno, nije normalno to da odeš u goste i ima više tvojih navijača. Hvala svima na podršci koju nam pružaju iako smo mi djelovali loše u nekim trenucima. S razlogom su bili zvižduci, imamo dobru ekipu i znamo da možemo bolje. Nadam se da ćemo im se odužiti ove godine. Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Filip Uremović je nakon utakmice rekao: - Prvo je poluvrijeme bilo najbolje otkad sam došao u Hajduk. U drugom je Osijek bio bolji, strahovali smo do kraja, ali takve su mi pobjede 1-0 najslađe, najviše ih volim - rekao je za Novu TV.