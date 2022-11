Livaja: Pa trebali smo više riskirati. Nije Maroko neka velesila da nam je bod dobar

Ma prvi bod je tu, bitno da nismo izgubili, složili su se hrvatski reprezentativci nakon remija protiv Maroka (0-0) na otvaranju Svjetskog prvenstva.

E, sad, da je to bila Belgija, remi bi bio odličan, ali Maroko... Kao da mi nismo aktualni viceprvaci svijeta, nego oni. Jesu li ih naši reprezentativci previše respektirali, čak i precijenili pa su zaigrali s maksimalnim oprezom i bez ikakvog rizika, to je na izborniku Daliću da analizira. Da smo mogli biti konkretniji i opasniji, mogli smo, a zašto nismo, to znaju igrači i njihov šef.

Da samo trebali više riskirati, jedini je nakon utakmice iskreno priznao Marko Livaja koji je u nastavku ušao umjesto Andreja Kramarića.

- Osjećaju su pomiješani jer očekivali smo tri boda iako smo znali da će biti ovakva utakmica, dakle teška. To je za nas i Maroko bilo otvaranje Svjetskog prvenstva, a u takvim susretima nitko ne želi riskirati da izgubi bodove. Mislim da smo možda trebati malo više riskirati da uzmemo ta tri boda jer nismo baš igrali protiv neke velesile pa da nam je 0:0 bio dobar rezultat kojeg je trebalo obraniti - rekao je Livaja, pišu Sportske novosti.

Jedinu pravu šansu imali smo krajem prvog poluvremena kada je Vlašić pucao s pet metara, ali mu je Bono obranio. Osim toga, apsolutno ništa. Jalovi posjed i beskonačna dodavanja ništa nam nisu donijeli. Za tri dana slijedi nam opasna Kanada, koju moramo pobijediti.

- Imali smo te pojedine prilike, ali trebali smo malo više riskirati. Bilo je šanse da ih više napadnemo i osvojimo tri boda što bi nam bilo važno na startu Svjetskog prvenstva. Kanada? Trebali bismo dobiti, ali to je ozbiljna momčad, ima i ona dobrih igrača. Neće biti lako, moramo podignuti našu igru na razinu više, imamo iskusnu ekipu i kvalitetnih mladih, posjedujemo potencijal da napravimo dobar rezultat.

Livaja je ušao u igru u drugom poluvremenu umjesto Kramarić i unio živost u našu igru. Pred kraj susreta bio je u poziciji za udarac, ali odlučio se na dodavanje.

- Žao mi je što nisam mogao pomoći da osvojimo ta tri boda. Nadam se da u sljedećoj utakmici biti puno bolje. Možda je bilo i prostora za udarac, zvao me Majer, mislio sam da ide sam, eto na kraju nije dobro ispalo.



