Livaja utrpao dva gola, njegova je momčad s tri igrača manje prošla u finale grčkog Kupa!

<p>Što mislite, jel' može utakmica u Grčkoj završiti bez ikakve drame? Pa prije ćete vidjeti vanzemaljca nego što će se to dogoditi. </p><p>Aris je u polufinalu grčkog Kupa na svome terenu imao velikih 2-0 protiv AEK-a. Prva utakmica završila je 2-1 za goste, Diguiny je u 90+3' minuti zabio za 2-0, a domaćini su polako vadili šampanjac iz frižidera. No onda se dogodilo točno ono što samo možemo i očekivati u grčkom nogometu. U šestoj minuti sudačke nadoknade hrvatski nogometaš <strong>Marko Livaja </strong>dobio je sjajnu loptu, zabio za 2-1 i izborio produžetke za svoju momčad!</p><p>Urnebes, veselje i skakanje na jednoj strani, a tužne i klonule glave na drugoj strani. A onda novi šok u prvom produžetku. Fantastični Livaja je u 102. minuti zakucao loptu u mrežu za 2-2 i njegova momčad je opet mogla slaviti.</p><p>AEK je u završnici dobio čak tri crvena kartona, ali i s tri igrača manje su uspjeli izdržati i u šokantnoj utakmici doći do finala Kupa. Bili su na ponoru, izdignuli su se iz pepela, a njihov Fenik ovaj put je bio fantastični hrvatski nogometaš koji u posljednje vrijeme trpa kao na traci.</p><p>Ovo mu je 14. gol u sezoni u svim natjecanjima te četvrti u posljednje četiri utakmice. Momčadi Massima Carrere osigurao je veliko finale u kojem će AEK igrati protiv pobjednika susreta između Olympiacosa i PAOK-a.</p>