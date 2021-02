Nogometaši Dinama pobijedili su na Maksimiru Osijek 1-0 golom Mislava Oršića iz 15. minute u sklopu 21. kola HT Prve lige. Dinamo je pobjedom skočio na 48 bodova, Osijek je ostao na 45, ali do kraja prvenstva ostalo je još puno utakmica i daleko je to od riješenog.

Po tko zna koji put, fenomenalnu utakmicu odradio je Dominik Livaković, poskidao je baš sve i veseli njegova forma u kontekstu hrvatske reprezentacije i nadolazećeg Europskog prvenstva 2021.

Dinamo, 4-2-3-1

Dominik Livaković (8) - Opet na reprezentativnoj razini, a kad je takav - Livaković je velika snaga Dinama. Jednom obranio opasan pokušaj Bohara (kraj poluvremena), a u nastavku sjajno reagirao poslije udaraca Lončara i Bočkaja.

Stefan Ristovski (6,5) - Zaustavio nalete opasnog Bohara, pokazao se kao pojačanje za Dinamo na desnoj strani. Jedno krivo dodavanje (odigrao Kleinheislera) krajem prvoga dijela moglo je njegovu momčad puno skuplje koštati. Ipak, u 78. minuti pocrvenio, prvu javnu opomenu dobio ispravljajući pogrešku Petkovića, za drugi si je sam kriv... Iako, ponavljamo, zaustavio je spomenutog krilnog napadača Osijeka.

Rasmus Lauritsen (7) - Čvrst, moćan i pouzdan. Dominirao u zračnim duelima pred kaznenim prostorima Dinama, ali tijekom cijele utakmice bio i jedan od najglasnijih igrača na terenu. Vrlo brzo postao jedan od lidera hrvatskog prvaka, zaustavio Miereza.

Kevin Theophile (7) - Miran i staložen, njegovo iskustvo puno znači Dinamu. Zna napraviti prekršaj na vrijeme tako u začetku akcije spriječiti kontranapad suparnika. Kada treba igrati, traži suigrače prizemnim dodavanjima, ali ne libi se loptu napucati i "preko tribine". Stoper koji nikada ne komplicira.

Joško Gvardiol (6,5) - Još jedna dojmljiva predstava Dinamovog "wunderkinda". Nije imao velikih problema s Petrom Bočkajem, ali mu je krajem prvoga dijela jednom iza leđa "zapalio" Bohar. Dosta aktivan i u napadačkim akcijama svoje momčadi, odlično se slaže s Oršićem koji ordinira ispred njega.

Bartol Franjić (6,5) - Zoran Mamić u njemu ima pravog "džokera" za velike utakmice, trener Dinama često ga koristi u Europi ili ovakvim derbijima. S razlogom. Prilično zahvalan igrač koji po potrebi pokriva lijevi bok ili igra na stoperu, a najbolji je u veznoj liniji. Imao manjih problema s Kleinheislerom, ali odlično odradio svoj posao. Osječani kroz sredinu nisu stizali pred Dinamov gol. Napravio i čisti penal, ali tu ga je "pomazio" VAR.

Arijan Ademi (7,5) - Kapetan i produžena ruka Zorana Mamića. Već u 15. minuti uhvatili su ga grčevi, dobio je i nekoliko žestokih udaraca po već načetom gležnju, a opet je dominirao sredinom terena. Odradio velik posao u oba smjera, bio aktivan i naprijed, voljom i htijenjem bio korak ispred svih drugih na terenu.

Luka Ivanušec (7) - Zaigrao na desnoj strani gdje je tek "upoznao" Stefana Ristovskog. I surađivali su sasvim solidno, prije svega zaustavili Miloša i Bohara. Sredinom prvog dijela imao je jedan odličan udarac, no pamtit će čudesnu obranu raspoloženog Ivušića. Nije imao sreće, početkom nastavka pogodio i vratnicu.

Lovro Majer (6,5) - Dinamova desetka odigrala je dobru utakmicu, puno radila u svim smjerovima, bavila se i obranom vjerojatno više nego ikad. Majer je u prvom dijelu dosta ubrzao igru Dinama, a mogao i presuditi Osijeku, samo mu je Petković jednu loptu krivo dodao.

Mislav Oršić (8) - Ma taj je dečko - klasa. Nedavno je s dvije "bombe" srušio Hajduk, sada je zabio i protiv Osijeka. Cijelu utakmicu "mučio" Igora Silvu, bježao lijevom stranom, pa i riješio utakmicu. U prvom dijelu imao još jedan opasan šut, no to mu je prohujalo iznad vratnice.

Bruno Petković (6,5) - Igrao za momčad, odradio veliki posao u derbiju prvenstva. Odigrao loptu za Oršića poslije koje je, uz veliku pogrešku Silve, Dinamo poveo. Sačuvao puno lopti u svojim nogama, odličan u skoku, a Petković sve više vremena posvećuje i defenzivi. U drugom poluvremenu promašio jedno ključno dodavanje za Majera, u tim situacijama on rijetko griješi.

Ušli s klupe:

Petar Stojanović (-) - Igrao od 81. minute. Posljednjih 10-ak minuta zaigrao na desnom boku, na toj poziciji "zamijenio" isključenog Ristovskog. Čvrst i borben.

Iyayi Atiemwen (6) - Igrao od 67. minute. Dinamo je prebrzo ostao s igračem manje, pa se "Beli" više morao baviti defenzivom. A to nije njegov "forte".

Dino Perić (-) - Igrao od 90. minute. Ušao kao taktička zamjena...

Trener: Zoran Mamić (7,5) - Upisao prvu pobjedu nad Nenadom Bjelicom. Dinamo je bio dobar većim dijelom utakmice, igrao bolje od Osijeka, na kraju zasluženo, ali i uz dosta sreće stigao do velike pobjede. I velika tri boda prednosti nad Osijekom.

Osijek, 4-2-3-1

Ivica Ivušić (6,5) - Potvrdio ono što smo znali i prije ove utakmice. Radi se o talentiranom golmanu, reprezentativnog kalibra i najbolje od njega tek trebamo vidjeti. Čudesno je krajem prvog poluvremena skinuo zicer Ivanušecu.

Igor Silva (5) - Na pripremama se malo previše opustio, ogriješio se o disciplinu, na sve se nadovezala i ozljeda i Brazilac je potpuno ispao iz ritma. Grubo je pogriješio kod gola Oršića, praktički mu asistiravši. Nije opravdao epitet najboljeg desnog beka 1. HNL.

Mile Škorić (6) - Odradio posao kapetanski, limitirao je Petkovića koliko je mogao. Nije mu lako, ostao je u ovom prijelaznom roku bez pouzdanog partnera Majstorovića i tek se treba uigrati s Lončarom.

Danijel Lončar (6,5) - Bjelica je od njega napravio respektabilnog stopera. Sad djeluje puno sigurnije, a opasan je i iz prekida. U 62. minuti skoro je zabio nakon dobrog pokušaja glavom, zaustavio ga je fenomenalnom paradom Livaković.

Mato Miloš (6) - Znamo da mu je forte napadačka igra, ali silom prilika je morao zaigrati na, neprirodnoj mu, lijevoj strani. Nismo od njega vidjeli ništa konkretnije.

Josip Vuković (6) - Osijek je rano primio gol pa je Bjelica morao sve karte baciti u napad. Budući da se radi o igraču koji razgrađuje protivničke napade, Bjelici takve usluge pri nepovoljnom rezultatu nisu trebale.

Petar Brlek (6) - U Genoi prvi dio sezone uopće nije igrao i to se u utakmicama protiv ovako ozbiljnih protivnika vidi. Trebat će mu još neko vrijeme da uđe u formu kakva ga je krasila u nekim prijašnjim sezonama. On to može.

Laszlo Kleinheisler (6,5) - Možda i najbolji igrač Osijeka večera. Rastrčan, u pravoj je formi. Kao što smo i naglašavali uoči utakmice, podigao ga je gol protiv Hajduka. U ovoj utakmici Bjelica mu je dao i više slobode u igri, sjajno je to Mađar koristio kretnjama među linijama, našao se u nekoliko dobrih prilika, ali izostala je realizacija. Bilo kako bilo, ovakav Kleinheisler treba Osijeku.

Petar Bočkaj (6,5) - Ne znamo je li ga Bjelica uoči ove utakmice nutkao mrkvom, ili ga je gonio bičem, ali Pero je izgledao sjajno. Namučio je inače dosta sigurnog Gvardiola, razigravao je, otkrivao se. Kad netko zna igrati nogomet, to se vidi.

Damjan Bohar (6) - U smiraju prvog poluvremena promašio je jednu veliku priliku iskosa. Na realizaciji će morati proraditi, statistika mu nije dobra kao kad je igrao u Sloveniji i Poljskoj.

Ramon Mierez (6,5) - Na nogama je strašan, kontrolu lopte ima u malom prstu, a to je zorno pokazao u 77. minuti kad je izvrtio Ristovskog i izborio crveni karton. Za bolju ocjenu nedostajali su mu samo golovi. Navikao nas je na to.

Ušli s klupe:

Vedran Jugović (6) - Ušao u 62. minuti umjesto Vukovića. Donio impuls prema naprijed, u 76. imao i dobru obrambenu reakciju u petercu Osijeka.

Marin Pilj (-) - Ušao u 80. minuti umjesto Kleinheislera. Igrao premalo za ocjenu.

Ante Erceg (-) - Ušao u 81. minuti umjesto Bočkaja. Igrao premalo za ocjenu.

Dmitro Lopa (-) - Ušao u 88. minuti umjesto Brleka. Igrao premalo za ocjenu.

Guti (-) - Ušao u 88. minuti umjesto Lončara. Igrao premalo za ocjenu.

Trener: Nenad Bjelica (6,5) - Ugodno je iznenadio Osijek u drugom poluvremenu, jurnuo je po izjednačenje, ulazio u završnici s pet-šest igrača i izgledalo je to jako dobro, ali za nešto više nedostajalo je raspoloženijih pojedinaca. Bjelica bez Jurčevića i Žapera nije imao potreban impuls prema naprijed, ali taktički je njegova momčad izgledala - korektno.