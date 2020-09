Livaković nas je spasio debakla, Kovačić se 'nije pojavio', a Jota i Joao Felix uvijek će nas pamtiti

Jota i Joao Felix su zabili prve golove u dresu reprezentacije protiv Hrvatske. Kod nasu je podbacila gotova cijela momčad, a Portugalci su nam i bez Ronalda održali pravu nogometnu lekciju

<p>Šesta utakmica, peti poraz od <strong>Portugala</strong>. Cristiano Ronaldo je bio na tribinama, ali Portugalci su nas lako pobijedili i bez ponajboljeg igrača na svijetu. Da nije bilo Livakovića, <strong>Hrvatska</strong> je mogla primiti i šest-sedam komada.</p><p>U šest utakmica protiv Portugala imamo samo remi, a već nas za tri dana čeka gostovanje kod <strong>Francuske</strong>. Trebamo se pokušati podići nakon ovih 4-1 kod europskog prvaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske u Zagrebu</strong></p><h2>Portugal</h2><p><strong>Lopes </strong>- 6 Imenjače, Anthony. Nisi imao posla do sudačke nadoknade, a onda ti je Bruno zabio. Nisi kriv za gol, sve ostalo si odradio solidno.</p><p><strong>Cancelo </strong>8 - Sjajan je taj bek Manchester Cityja. Zabio je gol lijevom nogom, a mogao je zabiti i još koji gol. Radio je što je htio po našoj lijevoj strani, a gol je bio odličan.</p><p><strong>Pepe </strong>7 - On je jedan od igrača koje volite ili ne, ali činjenica je jedna. Pepe i s 37 godina na leđima izgleda kao ozbiljan igrač. Rutiner, baš tako i igra nogomet, rutinski.</p><p><strong>Dias </strong>6,5 - Odradio je sve što je trebao, bio siguran, ali činjenica je da ga naši igrači baš i nisu namučili. </p><p><strong>Guerreiro </strong>7,5 - Cancelo je bio odličan na desnoj, a Guerreiro na lijevoj strani. Napadački je bio jako raspoložen, jedan od boljih Portugalaca. Sjajno je asistirao za drugi gol</p><p><strong>Moutinho </strong>7 - On je igrač koji drži portugalski vezni red, tako je bilo i u ovoj utakmici. On je u vezi pokazao sve ono što smo očekivali od naših veznjaka.</p><p><strong>Perreira </strong>7 - Zaustavio je puno naših napada, prava radilica u veznom redu Portugala. Nije toliko opasan prema naprijed, ali zato u obrani odradi sve što treba.</p><p><strong>Fernandes </strong>7,5 - Bruno je igrač koji je svojim dolaskom pokrenuo i veliki Manchester United. Kad se Cristiano Ronaldo oprosti, on će sigurno biti novi lider Portugala. Klasa, to se vidi na svakom potezu.</p><p><strong>B. Silva </strong>7 - On je jedan od dva-tri najbolja igrača ove momčadi. Našoj je obrani stvorio puno problema.</p><p><strong>Jota 8 </strong>- Nije zabio u prvome poluvremenu, ali je u trećem nastupu za Portugal ipak u drugom poluvremenu zabio gol. Pamtit će ovaj prvijenac u svojoj reprezentativnoj karijeri.</p><p><strong>Joao Felix</strong> 7,5 - Ne vrijedi tih 120 i nešto milijuna eura koje je za njega platio Atletico, ali je Felix sigurno jako dobar igrač. Puno je problema stvarao našoj obrani. Zabio je gol za 3-0. I njemu je to bio prvi gol za reprezentaciju.</p><p><strong>Trincao od 78. minute - </strong>igrao premalo za ocjenu</p><p><strong>Oliveira od 82. minute </strong>- igrao premalo za ocjenu</p><p><strong>A. Silva od 88. minute</strong> 6,5 - Ušao je u igru na pet minuta i zabio je gol. Bila je to odlična izmjena izbornika Santosa u završnici.</p><h2>Hrvatska</h2><p><strong>Livaković </strong>7 - Kako je samo Livi branio, imao je nekoliko sjajnih intervencija i Hrvatsku je u Portu spasio debakla. U dobroj je formi, a to je potvrdio i u ovoj utakmici. Bio je daleko najbolji naš čovjek. </p><p><strong>Jedvaj </strong>5 - Kod drugoga gola mu je iza leđa pobjegao Jota. Nakon toga je i zabio, Jota mu je stvarao puno problema. Njega i faulirao za žuti karton. Nije to bila njegova večer. Nije dobro reagirao ni kod četvrtoga gola.</p><p><strong>Lovren </strong>5 - Ni Lovren se nije proslavio u Portu. Jednostavno, nije to bila njegova večer. Previše je naša obrana propuštala u ovom susretu.</p><p><strong>Vida </strong>5,5 - Vidi ćemo dati za pola veću ocjenu jer je u prvome poluvremenu imao jedan odličan blok. Da nije bilo toga bloka, možda bi bio i gol.</p><p><strong>Barišić </strong>5 - Joao Cancelo je po našoj lijevoj strani radio što je htio. Nije to bila dobra Bornina partija, ali nije lijevi bek jedini krivac za ovaj loš rezultat.</p><p><strong>Kovačić </strong>5 - Mateo dobiva nagrade u Chelseaju, tvrde da igra sjajno, a onda dođe u reprezentaciju i bude nevidljiv. Dao je na početku utakmice dobru loptu Vlašiću i to je to. Premalo, Mateo, baš premalo, a stalno te čekamo. Nadamo se da ćeš dogodine na Euru "eksplodirati". Ovo je bilo jako slabo.</p><p><strong>Pašalić </strong>5 - Prvi je put za reprezentaciju zaigrao od prve minute, ali uklopio se u sivilo. Jednostavno, nije uspio ništa povezati u vezi.</p><p><strong>Brekalo </strong>5 - Od njega smo naviknuli na driblinge, udarce, centaršuteve, a toga u Portu nije bilo. Slabo je to bilo, ali on je u reprezentaciji odigrao nekoliko dobrih partija. Valjda će u Francuskoj biti bolji.</p><p><strong>Vlašić </strong>5,5 - Imati desetku na leđima je velika odgovornost. Nije bilo Modrića, pa je Vlašić nosio taj broj. On je na početku utakmice dobro zaprijetio Portugalcima. Zbog toga i truda nešto veća ocjena.</p><p><strong>Rebić </strong>5 - Ante, Antiša, moraš pomagati beku koji igra na tvojoj strani. Barišić je nekoliko puta ostao na vjetrometini, Ante mu nije pomagao.</p><p><strong>Kramarić </strong>5,5 - Nije dobio pravu loptu, tako da nije mogao ništa značajnije ni napraviti. Ostao usamljen u napadu, ali barem se trudio.</p><p><strong>Brozović od 61. minute </strong>5,5 - Vidi se da je umoran od naporne sezone u Interu. Ni on svojim ulaskom nije uspio povezati konce u vezi, ali je barem imao jedan udarac.</p><p><strong>Perišić od 61. minute </strong>- 6-5 - Ivanu je nedavno Portugal bio sretan, u toj je zemlji postao europski prvak s Bayernom, a sad je s Hrvatskom teško stradao. On je asistitrao za gol Petkoviću, dobrih pola sata za njega u igri.</p><p><strong>Petković od 74. minute 7 </strong>- On je zbog gola bio naš najbolji igrač. On i Dominik Livaković. Odradio je s nadoknadom dvadesetk minuta, ali i to mu je bilo dovoljno za gol. Imao je još nekoliko dobrih poteza.</p>