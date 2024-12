Livaković: Nema govora o crvenom protiv Poljske! Nadam se da Džeko neće otići u Hajduk

Prošle sezone nerijetko su turski mediji kritizirali Dominika Livakovića (29). Nije se ni najugodnije osjećao u Turskoj nakon incidenta u kojem su ga pogodili kovanicom pa ga je jedan navijač udario šakom nakon utakmice. Špekuliralo se tada kako razmišlja o odlasku, ali hrvatski golman ostao je nakon dolaska Josea Mourinha. A kritike su se pretvorile u hvalospjeve.

Pokretanje videa... 01:02 Poljski mediji sramotno napali Livakovića: 'On je bandit i ku...n sin, kaznite ga na dulje vrijeme' | Video: 24sata Video

Hrvatski golman fenomenalno igra ove sezone, ali nažalost, previše utakmica uzelo je danak. Prije nekoliko dana ozlijedio je zadnju ložu na utakmici protiv Basaksehira i neće ga biti mjesec dana.

Malo je to pokvarilo cjelokupni dojam i njegovu sjajnu formu, ali vratit će se Dominik još bolji, ne sumnjamo u to. Dane krati na terapijama i radi na oporavku, a u Istanbulu je ugostio novinara Nove TV s kojim je razgovarao o različitim tema. A jedna od prvih na repertoaru bio je sudac s Lewandowskim i crveni karton protiv Poljske u Ligi nacija u listopadu.

Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS

- Pa mislim, gledam isto kao u prvom trenutku, nema govora o crvenom. Ne znam gdje sam mogao otići s tom nogom, tijelom. Vidio sam puno situacija, gdje su bili slični startovi, a nisu bili crveni kartoni - rekao je Livaković.

Od početka ove sezone radi s Joseom Mourinhom s kojim je u sjajnim odnosima. Posebice je ostala upečatljiva scena u kojoj legendarni trener trči u zagrljaj našem golmanu nakon pobjede protiv Trabzonspora.

- Poseban je. To se vidi na komunikaciji s igračima, na to stavlja dosta pažnje. Treninzi, ujutro je prvi, odlazi zadnji. Pripremu utakmicu radi vrhunski, mogu sve najbolje reći. Sretan sam što sam doživio da me vodi jedan od najvećih trenera. Anegdote? Ne znam kako će reagirati, ali ima ih. Uvijek je dobar, drži atmosferu.

Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Suigrači u Feneru su mu Dušan Tadić i Edin Džeko s kojima se najviše druži.

- Provodimo cijele dane skupa, jutarnje treninge, jutarnje kave, iako će oni reći da me nekad nema na toj kavi. Oni su došli prije mene, puno se lakše bilo prilagoditi. Dosta su iskusni, dosta pomažu, dosta pričaju, ne samo sa mnom, već i s ostalim igračima. Stvarno ih je zadovoljstvo imati u svlačionici.

Džeko se ljetos spominjao u kontekstu Hajduka, no na kraju je ostao u Fenerbahčeu. Hoće li to biti slučaj i sada u zimskom prijelaznom roku?

- Pa dobro, treba nam tu. Nadam se da će ostati, njegov je izbor na kraju. S obzirom na to da sam igrao u Dinamu, nadam se da neće otići u Hajduk.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Prošle godine otišao je iz Dinama nakon osam godina, ali priznao je da je i ranije bio blizu odlaska.

- Bilo je ponuda, ali mislim da nije bilo koronavirusa da bih otišao i mlađi. Bio je i Tottenham i Chelsea, bilo je i naslova prvaka, bilo mi je lijepo. Bio sam doma skoro do 28. godine, tako da ne bih ništa mijenjao.

Nije više tu, ali i dalje prati sve što se događa u Dinamu. I naravno da ga zabrinjava aktualna situacija na ljestvici.

- Dinamo je imao više kikseva nego inače, Ligu prvaka je odradio dobro. Nedostajalo je pet-šest ključnih igrača, tako da je to sigurno utjecalo, konkurencija nije iskoristila njihove kikseve. Moraju se dignuti, oni to znaju i vjerujem da hoće.