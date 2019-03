Livaković opasno puše za vrat prvom golmanu Lovri Kaliniću

Jedni kažu da se gleda forma, drugi iskustvo. I tako posljednjih mjesec dana. Do četvrtka i utakmice s Azerbajdžanom ostala su samo četiri dana, a Zlatko Dalić ima muke zbog prvoga golmana.

Nedvojbeno je da je Kalinić sjajan golman, koji je nakon SP-a u Rusiji čvrsto ugrabio “jedinicu”. No pet utakmica u nizu Lovre je prikovan za klupu Aston Ville, ne cvjetaju mu ruže u Engleskoj. Da stvar bude gora za njega, u tih pet utakmica Villa ima četiri pobjede i remi, a staro je pravilo da se pobjednička momčad ne mijenja.

Barić: Dalić mora znati

Dominik Livaković brani izvrsno, jedan je od najzaslužnijih za to što je Dinamo ovako daleko dogurao u Europi. I sad, koga staviti na gol u četvrtak?

- Kalinić je naš prvi golman, ali Livaković je u boljoj formi. Ozbiljan trener u preostalih četiri-pet dana mora vidjeti kako će reagirati, razgovarati s obojicom i odlučiti tko treba - rekao je bivši hrvatski izbornik Otto Barić.

I to sve stoji, no opet dolazimo do pitanja treba li se izbornik osloniti na iskustvo ili na formu.

- Dalić je sve dosad napravio kako treba i ne treba mu sugerirati. On bi bio sretan da mu nešto kažem, ali zaista nemam što - smatra Ćiro.

Dobro, ali što biste vi učinili da ste Dalić, dugo ste bili izbornik?

Ne brani mjesec dana

- Ne znam. Rekao sam vam da je on 15 sati dnevno u tom problemu.

Ali, sigurno imate mišljenje o toj tematici?

- Sad ste me stvarno razjeb... Znate tko treba braniti? Livaković! Kalinić ne brani, a to je uvijek problem za golmane. Važno je tko je u formi, to je najmjerodavnije, nema druge. Svaka čast Kaliniću, ali na gol protiv Azerbajdžana mora stati Livaković - smatra Ćiro.

Kalinić je u 16 nastupa za Hrvatsku imao sjajnih utakmica i zaista je odličan golman, no problem je što je posljednji put na gol stao 16. veljače protiv WBA. Nakon toga konstantno je na klupi.

Izvori iz stožera kažu da će na gol Kalinić, no Dalić još nije odlučio...

Lovre Kalinić:

26 Nastupa ove sezone Prvi dio sezone branio je u Gentu, a na zimu je prešao u Aston Villu

42 Primljena gola Ne ide mu ove sezone, u Villi je primio 15 golova

16 nastupa Debitirao je kod Kovača protiv Argentine 2014.

Loša forma Kalinić je zbog potresa mozga i slabijih nastupa već pet utakmica u nizu proveo na klupi u Aston Villi

6,5 milijuna eura Kaliniću je vrijednost, prema Transfermarktu, na zadnjem ažuriranju pala za pola milijuna eura

4 puta za hrvatsku nije primio gol

20 golova primio je braneći za hrvatsku

6 utakmica bez primljenoga gola

Dominik Livaković:

24 Nastupa ove sezone U HNL-u je branio tek 13 utakmica, ali je u Europi ponajbolji igrač Dinama

16 Primljenih golova U Europskoj ligi mrežu je sačuvao pet puta

3 broj nastupa Debitirao je kod Čačića protiv Čilea 2017.

Još love za sudjelovanje u ligi nacija hrvatska je dobila 2,5 milijuna dolara

3 milijuna eura Livakoviću je cijena nakon dobrih utakmica u Europi skočila za 1,25 milijuna eura u pola godine

12 utakmica ove sezone završio je s ‘clean sheet’

2 gola primio je u dresu reprezentacije

1 utakmicu za hrvatsku nije primio gol