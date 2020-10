Livaković sakupio 150. utakmica za Dinamo: Bio i četvrti golman, a danas ključan u reprezentaciji

Prvi službeni nastup za Dinamo imao je 20. rujna 2016. godine u Kupu protiv Velog Vrha, a točno 1500 dana kasnije briljirao je na teškom europskom ispitu u Moskvi. I danas je daleko najbolji hrvatski golman...

<p><strong>Dominik Livaković </strong>u Moskvi je upisao 150. službeni nastup za Dinamo, a veliki jubilej obilježio je još jednom čudesnom predstavom kojom je “modrima” osigurao novi europski bod.</p><p>Točno 1500 dana. Toliko je prošlo od prvog službenog nastupa Livakovića za Dinamo do posljednje europske partije u Moskvi. A u proteklih 1500 dana Livaković je postao - zvijer među vratnicama i bez dvojbe daleko najbolji hrvatski golman.</p><p>Službeni debi u dresu Dinama imao je 20. rujna 2016. godine, “modri” su tad u šesnaestini finala Kupa u Puli svladali Veli Vrh 5-0. A tad su za Dinamo još igrali Machado, Henriquez, Ćorić, Olmo, Sosa, ali i Dino Perić, pa čak i izvjesni Kobie Morris.</p><p>Samo koji tjedan ranije Livaković je bio tek četvrta golmanska opcija Dinama, ispred njega bili su Eduardo, Ježina i Šemper. No Eduardo je završio u Chelseaju, Šemper nije iskoristio svoju priliku, Ježina ostao “back up” opcija, a Livaković je - blistao.</p><p>Već u listopadu 2016. postao je službena “jedinica” Dinama, u Ligi prvaka branio protiv Seville (dvaput), Lyona i Juventusa.</p><p>Danas, četiri godine kasnije, Livaković spada među najzanimljivije golmane na europskom nogometnom tržištu, ali i daleko najbolji igrač Dinama. Standardnoga golmana hrvatske nogometne reprezentacije vezali su za odlaske u mnoge klubove (Leicester, Montpellier, Rennes, Porto...), no Livi je i dalje u Maksimiru.</p><p>Čiste glave, svjestan kako će i njemu brzo svanuti pravi inozemni transfer. A do tada će biti glavni adut Zorana Mamića na putu prema europskom proljeću, vrlo snažna karika Zlatka Dalića prije Europskog prvenstva. Zasluženo!</p>