LIVE Argentina - Zelenortski O. : Senzacija Mundijala traži još jedno čudo. Leo Messi starta

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Točno u ponoć po hrvatskom vremenu u Miamiju se sastaju Argentina i Zelenortski Otoci. Aktualni svjetski prvaci predvođeni Lionelom Messijem bez većih problema su izborili nokaut-fazu natjecanja. S tri pobjede u grupnoj fazi i maksimalnih devet bodova došli su do plasmana u šesnaestinu finala. Redom su padali Alžir (3-0), Austrija (2-0) te na kraju Jordan (3-1). U te tri utakmice Messi je zabio čak sedam golova, a Argentina je, uz Francusku i Meksiko, jedna od tri reprezentacije koja je osvojila maksimalan broj bodova u grupi-

Izabranici Lionela Scalonija jedni su od najvećih favorita za osvajanje još jednog naslova prvaka, a izbornik uoči utakmice ima na raspolaganju ima cijelu momčad.

S druge strane, protivnik favoriziranim Argentincima je reprezentacija Zelenortskih Otoka koja je jedno od najvećih iznenađenja Mundijala. Mala otočna država debitira na najvećoj nogometnoj pozornici, a grupnu fazu završili su kao drugoplasirani. Na otvaranju su priredili senzaciju protiv Španjolske (0-0), a jedan od junaka susreta bio je fantastični golman Zelenortskih Otoka Vozinha. U preostale dvije utakmice također su remizirali, protiv Urugvaja (2-2) i protiv Saudijske Arabije (0-0).

- Zelenortski Otoci pobijedit će Argentinu s 1:0. Na ovo Svjetsko prvenstvo došli smo ispisati povijest, a to znači suočiti se s prvacima i upisati pobjedu - rekao je optimistično predsjednik Zelenortskih Otoka José Maria Neves.