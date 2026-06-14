UŽIVO Australija - Turska 0-0: Zadnji susret trećeg dana SP-a!

NAJAVA SUSRETA

Treći dan Svjetskog nogometnog prvenstva završit će susretom Australije i Turske koje se nalaze u skupini D. Utakmica je na rasporedu u 6 sati po hrvatskom vremenu uz prijenos na HRT-u.

Turci se na Mundijal vraćaju nakon što su izbivali 24 godine stoga su njihovi navijači u velikoj euforiji i puno očekuju od reprezentacije. Turke na ovom prvenstvu predvodi iskusni Hakan Çalhanoğlu, a puno nade ulažu i u mlade zvijezde Ardu Gülera, Kenana Yildiza i Deniza Güla. Turci imaju impresivnu statistiku, dobili su zadnja četiri dvoboja, dobili su sedam od zadnjih osam, a u toj seriji remizirali jedino sa Španjolcima. Do Svjetskog prvenstva došli su teško, tek kroz dodatne kvalifikacije gdje su eliminirali Rumunjsku i Kosovo.

Australija je s druge strane, do Mundijala došla bez dodatnih kvalifikacija. U dva prijateljska susreta uoči SP-a, remizirala je protiv Švicarske (1-1) i izgubila od Meksika (0-1).