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PRIJENOS SKUPINE D

UŽIVO Australija - Turska 0-0: Zadnji susret trećeg dana SP-a!

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO Australija - Turska 0-0: Zadnji susret trećeg dana SP-a!
Foto: Albert Gea

Treći dan Svjetskog nogometnog prvenstva završit će susretom Australije i Turske koje se nalaze u skupini D. Utakmica kreće u 6 sati

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Svjetsko prvenstvo, skupina D 6.00 , Vancouver, Kanada
Australija
0 : 0
Turska
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4'

Calhanoglu je iozveo udarac iz kuta iz kojeg su Turci imali prvu šansu. Najviši u skoku bio je Soutar koji je izbacio loptu iz igre. Calhanoglu je izveo novi korner, ali nije bio opasan. 

1'

Počela je utakmica na BC stadionu u Vancouveru!

POČETNE POSTAVE

Stigle su početne postave. 

NAJAVA SUSRETA

Treći dan Svjetskog nogometnog prvenstva završit će susretom Australije i Turske koje se nalaze u skupini D. Utakmica je na rasporedu u 6 sati po hrvatskom vremenu uz prijenos na HRT-u

Turci se na Mundijal vraćaju nakon što su izbivali 24 godine stoga su njihovi navijači u velikoj euforiji i puno očekuju od reprezentacije. Turke na ovom prvenstvu predvodi iskusni Hakan Çalhanoğlu, a puno nade ulažu i u mlade zvijezde Ardu Gülera, Kenana Yildiza i Deniza Güla. Turci imaju impresivnu statistiku, dobili su zadnja četiri dvoboja, dobili su sedam od zadnjih osam, a u toj seriji remizirali jedino sa Španjolcima. Do Svjetskog prvenstva došli su teško, tek kroz dodatne kvalifikacije gdje su eliminirali Rumunjsku i Kosovo. 

Australija je s druge strane, do Mundijala došla bez dodatnih kvalifikacija. U dva prijateljska susreta uoči SP-a, remizirala je protiv Švicarske (1-1) i izgubila od Meksika (0-1). 

Standings provided by Sofascore
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