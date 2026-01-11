LIVE Barcelona - Real Madrid: El Clasico za prvi trofej u sezoni!

NAJAVA

Pred nama je još jedan El Clasico! Bit će ovo 263. međusobni duel ovih suparnika, a Real Madrid je uspješniji sa 107 pobjeda, dok ih Barcelona ima 104. Kladionice kažu da je Barcelona favorit s koeficijentom od 1,90, a na Real Madrid je 3,20. Susret u koji će biti uprte oči većinom svijeta održat će se na stadionu Kralja Abdulaha u Džedi pred 63.400 gledatelja.

Katalonci su u velikom naletu, nanizali su devet pobjeda u svim natjecanjima, dok ih Real broji pet. Barcelona je u znatno komotnijoj situaciji s kadrom, od važnijih igrača nedostaje samo Christensen, a izvan pogona su i Gavi te Araujo. S druge strane, Realu fale Carvajal, Trent, Militao i Brahim, dok su pod znakom pitanja Mbappe i Rudiger. Francuski napadač naknadno se priključio momčadi i za očekivati je da neće odigrati cijelu utakmicu, ali pitanje je hoće li krenuti od prve minute ili ne.

Momčad Hansija Flicka je u polufinalu pobijedila Athletic Club 5-0, dok su "kraljevi" slavili protiv gradskog rivala Atletica 2-1. Utakmicu sudi Jose Luis Munuera Montero, a prijenos je na Areni Sport 1.