LIVE Hrvatska - Francuska: Kreće Europsko prvenstvo u futsalu!

NAJAVA

Siječanjskoj sportskoj groznici, nakon rukometaša i vaterpolista, priključuju se i futsalaši. Od 21. siječnja do 7. veljače Hrvatska nastupa na Europskom prvenstvu, kojem su domaćin Litva, Latvija i Slovenija. Naša reprezentacija uvodnu će skupinu igrati u Rigi, gdje ju je dočekala temperatura od -15 stupnjeva Celzija, počevši od današnje utakmice protiv Francuske (16:00, Voyo), favorita skupine. Hrvatska i Francuska na papiru su najkvalitetnije momčadi u skupini, ali ambicije ima i domaćin, Latvija, odnosno Gruzija.

- Ova će utakmica uvelike odrediti naše ambicije na turniru. Francuska je jako dobar protivnik, ali spremili smo se za njih, analizirali kao i oni nas. Nema tu prevelikih tajni. Francuzi su bili s nama u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, riječ je o reprezentaciji iz prve jakosne skupine i favoritu ove skupine u Rigi. Sve ćemo napraviti kako bismo ostavili odličan dojam i ostvarili odličan rezultat i pokušali osvojiti prvo mjesto u skupini - rekao je izbornik Marinko Mavrović.

Po dvije reprezentacije iz svake od četiri skupine plasirat će se u četvrtfinale, u kojem se hrvatska skupina A (Francuska, Hrvatska, Gruzija, Latvija) križa s B (Litva, Armenija, Češka, Ukrajina). U zadnji je trenutak zbog ozljede otpao prvi golman Rozga, no to ne mijenja hrvatske ambicije na turniru, koje, s obzirom na ždrijeb, sežu barem do četvrtfinala...

Prijenos utakmice je na platformi VOYO.