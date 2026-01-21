Obavijesti

Sport

Komentari 5
PRATITE PRIJENOS

LIVE Hrvatska - Francuska: Kreće Europsko prvenstvo u futsalu!

Piše 24sata,
LIVE Hrvatska - Francuska: Kreće Europsko prvenstvo u futsalu!
3
Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

U Latviji, Litvi i Sloveniji održat će se Europsko prvenstvo u futsalu od 21. siječnja do 7. veljače. Dvije najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u četvrtfinale, a Hrvatska je u skupini sa Francuskom, Gruzijom i Latvijom

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Europsko prvenstvo u futsalu 16.00 , Riga, Latvija
Hrvatska
:
Francuska
Sortiranje događaja
NAJAVA

Siječanjskoj sportskoj groznici, nakon rukometaša i vaterpolista, priključuju se i futsalaši. Od 21. siječnja do 7. veljače Hrvatska nastupa na Europskom prvenstvu, kojem su domaćin Litva, Latvija i Slovenija. Naša reprezentacija uvodnu će skupinu igrati u Rigi, gdje ju je dočekala temperatura od -15 stupnjeva Celzija, počevši od današnje utakmice protiv Francuske (16:00, Voyo), favorita skupine. Hrvatska i Francuska na papiru su najkvalitetnije momčadi u skupini, ali ambicije ima i domaćin, Latvija, odnosno Gruzija.

- Ova će utakmica uvelike odrediti naše ambicije na turniru. Francuska je jako dobar protivnik, ali spremili smo se za njih, analizirali kao i oni nas. Nema tu prevelikih tajni. Francuzi su bili s nama u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, riječ je o reprezentaciji iz prve jakosne skupine i favoritu ove skupine u Rigi. Sve ćemo napraviti kako bismo ostavili odličan dojam i ostvarili odličan rezultat i pokušali osvojiti prvo mjesto u skupini - rekao je izbornik Marinko Mavrović.

Po dvije reprezentacije iz svake od četiri skupine plasirat će se u četvrtfinale, u kojem se hrvatska skupina A (Francuska, Hrvatska, Gruzija, Latvija) križa s B (Litva, Armenija, Češka, Ukrajina). U zadnji je trenutak zbog ozljede otpao prvi golman Rozga, no to ne mijenja hrvatske ambicije na turniru, koje, s obzirom na ždrijeb, sežu barem do četvrtfinala...

Prijenos utakmice je na platformi VOYO. 

Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026