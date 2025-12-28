LIVE Hrvatska - Sj. Makedonija: U nikad viđenom sastavu Dagur Sigurdsson testira nova imena

NAJAVA

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 20.30 u porečkoj dvorani Žatika otvara ciklus pripremnih utakmica za Europsko prvenstvo koje počinje 15. siječnja 2026. godine. Suparnik je Sjeverna Makedonija, a izbornik Dagur Sigurdsson predstavit će znatno izmijenjenu i pomlađenu momčad kakvu dosad nismo imali priliku vidjeti. Nakon iznimno zahtjevne sezone, najveće zvijezde dobile su poštedu, dok će brojni mladi rukometaši i kandidati za reprezentaciju tražiti svoju priliku.

Iskustvo iz prošle godine, kada je Hrvatska protiv Makedonije u Varaždinu slavila tek zahvaljujući briljantnom Ivanu Pešiću i to u jačem sastavu, upozorava na ozbiljnost izazova. Upravo zato bit će zanimljivo vidjeti kako će se snaći momčad koja prvi put izlazi zajedno na teren i tko će se nametnuti za širi popis od 20 igrača.

Na vratima će priliku dobiti Slavić, Perić i Matošević, dok su standardni vratari na odmoru. Lijevo krilo pokriva Barbić, a na desnoj strani konkuriraju Glavaš i Molc. Na crti će Sigurdsson isprobati Šimića i Raužana, dok će se Načinović i Šušnja priključiti kasnije. U vanjskoj liniji najviše je nepoznanica, s kombinacijama na lijevom i srednjem vanjskom te nizom mladih igrača koji čekaju svoje minute. Na desnoj strani, zbog izostanaka, pozvani su Svržnjak i Krupić.

Kapetansku ulogu privremeno će preuzeti Filip Glavaš.

- Malo je bilo slobodno, ali tu smo. Moramo ozbiljno shvatiti svaku minutu uoči Eura. Lako se popeti, ali nekad je teško sići s planine. U šarenom smo sastavu pa ćemo vidjeti kako će to izgledati protiv Makedonije. Bit ću kapetan dok se Martinović ne vrati i volio bih završiti s pobjedom - rekao je Glavaš.

S druge strane, izbornik Kiro Lazarov u Poreč dovodi gotovo najjaču postavu Sjeverne Makedonije, s većinom igrača predviđenih za Euro. Makedonce u Herningu čeka zahtjevna skupina s Danskom, Portugalom i Rumunjskom, a njihova pomlađena i brza momčad već je pokazala da može biti vrlo neugodan suparnik. Jedna od glavnih uzdanica, Filip Kuzmanovski, s velikim poštovanjem najavljuje dvoboj.

- Uvijek je posebna stvar igrati za Makedoniju. Zreliji smo kroz godine kao momčad, mislim da je domaća liga dignula tu razinu. Imamo dobar program prije Eura, Hrvatska je prva u njemu, a na Euru imamo jaku, tešku skupinu, ali znam da se nikome nećemo predati - poručio je Kuzmanovski.

Europsko prvenstvo igrat će se od 15. siječnja do 1. veljače u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Hrvatska je pripreme započela s velikim brojem novih imena, a ogled s Makedonijom idealna je prilika za prvu provjeru. Od osvajača svjetskog srebra u Poreču će nastupiti Glavaš, Pavlović i Šimić, iako nisu svi u potpunosti spremni.