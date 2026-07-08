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U-19 EURO

LIVE Hrvatska - Španjolska: Mladi 'vatreni' u boju za finale protiv favorita! Stigli su sastavi

Piše Jakov Drobnjak,
LIVE Hrvatska - Španjolska: Mladi 'vatreni' u boju za finale protiv favorita! Stigli su sastavi
Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images
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Hrvatska nogometna U-19 reprezentacija je čudesnom pobjedom nad Srbijom (3-0) osigurala polufinale Europskog prvenstva. Protivnik je moćna Španjolska, a susret kreće u 17.30

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Europsko U-19 prvenstvo, polufinale 17.30 , Denbigh, Wales
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STIGLI SU SASTAVI

Evo kako će reprezentacije na teren.

Hrvatska (4-4-2): Kostopeč - Mikić, Zebić, Puljić, Mandić - Chelfi, Subotić, Čović, Baković - Kusanović, Šutalo

Španjolska (4-3-3):  Gonzalez - Fortea, Rivas, Cuenca, Salinas - Junyent, Espart, Pitarch - Yanez, Hugo, Morante

NAJAVA

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina igra polufinalnu utakmicu Europskog prvenstva! Protivnik je Španjolska koja je apsolutni je favorit turnira. U tri utakmice u grupnoj fazi sakupili su devet bodova uz gol-razliku 14-0. Ova generacija ima čak 15 pobjeda u nizu (računajući i prijateljske utakmice). Španjolci vrijede malo više od 58 milijuna eura, najviše na turniru, a Hrvatska je procijenjena na 10 milijuna.

Mladi "vatreni" su u grupnoj fazi izgubili u prvom kolu od Ukrajine 3-1, remizirali s Italijom 0-0 i u nedjelju slavili protiv Srbije 3-0 što im je donijelo veliku utakmicu sa Španjolcima. Protiv Srbije zabijali su Lovro Chelfi, Dino Godec i Patrice Čović.

Dojmovi su fantastični, ne mogu vjerovati! Naš golman je govorio da su čuda moguća i ostvarili smo ih. Brzo smo zabili gol i odlično odigrali utakmicu, jako sam ponosan na dečke. Idemo u polufinale protiv Španjolske, dat ćemo sve od sebe i idemo osvojiti Euro - rekao je Chelfi nakon utakmica sa Srbijom.

Komentari 8

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