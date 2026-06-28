LIVE Južna Afrika - Kanada: Bivši 'vatreni' u lovu na mjesto među 16 najboljih na Mundijalu

ŠTO KAŽU IZBORNICI

Oba izbornika pokazuju veliki respekt. Kanađanin Jesse Marsch svjestan je izazova.

​- Očekujemo da će Južnoafrička Republika biti vrlo intenzivna i poletna. Ovo je velik trenutak za njihovu momčad. Pobjeda protiv Južne Koreje bila im je impresivna - izjavio je Marsch.

Njegov kolega, 74-godišnji Hugo Broos, najstariji trener u nokaut fazi u povijesti SP-a, poručuje da njegova momčad želi više.

​- Kad ste već ovdje, želite pobijediti. Spremni smo, borit ćemo se 90 minuta, a i duže ako treba - rekao je iskusni stručnjak.