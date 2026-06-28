Povijesni okršaj u Los Angelesu: Kanada i Južna Afrika prvi put u nokautu SP-a, a Sigur čeka šansu u kanadskom sastavu
LIVE Južna Afrika - Kanada: Bivši 'vatreni' u lovu na mjesto među 16 najboljih na Mundijalu
Kanađani u ovaj dvoboj ulaze kao favoriti. Prema Optinom superračunalu, vjerojatnost pobjede unutar 90 minuta iznosi im 56,2 posto, naspram 19,7 posto Južnoafričke Republike. Ipak, pritisak povijesne utakmice mogao bi biti ključan. Zanimljivo, posljednji put kad su se dva debitanta srela u nokaut fazi (2002.), Turska je svladala domaćina Japan, što bi mogao biti dobar znak za autsajdera u ovom dvoboju.
Oba izbornika pokazuju veliki respekt. Kanađanin Jesse Marsch svjestan je izazova.
- Očekujemo da će Južnoafrička Republika biti vrlo intenzivna i poletna. Ovo je velik trenutak za njihovu momčad. Pobjeda protiv Južne Koreje bila im je impresivna - izjavio je Marsch.
Njegov kolega, 74-godišnji Hugo Broos, najstariji trener u nokaut fazi u povijesti SP-a, poručuje da njegova momčad želi više.
- Kad ste već ovdje, želite pobijediti. Spremni smo, borit ćemo se 90 minuta, a i duže ako treba - rekao je iskusni stručnjak.
Izbornik Kanade Jesse Marsch suočava se s ključnim odlukama. Najveće je pitanje status Alphonsa Daviesa, zvijezde Bayerna, koji je zbog ozljede propustio grupnu fazu, no sada je spreman. Neizvjestan je i nastup kapetana Stephena Eustáquija, dok je Ismaël Koné zbog loma noge završio s nastupom. Veliku pozornost privlači 20-godišnji branič Luc De Fougerolles, koji je oduševio nastupima.
U povijesnom sastavu je i hajdukovac Niko Sigur, bivši mladi hrvatski reprezentativac, koji je dosad odigrao sedam minuta protiv Katra i čeka priliku. Južnoafrička Republika jača je za Tebuha Mokoenu koji se vraća nakon suspenzije, ali i dalje je bez Thembe Zwanea zbog crvenog kartona.
U nedjelju će u Los Angelesu biti ispisana povijest Svjetskog prvenstva. Suorganizator turnira Kanada i Južnoafrička Republika po prvi put igraju u nokaut fazi, u utakmici šesnaestine finala na stadionu SoFi od 21 sat (HTV 2).
Kanada je kao domaćin osigurala drugo mjesto u skupini B iza Švicarske. Remi s Bosnom i Hercegovinom i pobjeda 6-0 nad Katrom bili su dovoljni unatoč porazu od Švicaraca. S druge strane, Južnoafrička Republika priredila je iznenađenje u skupini A. Nakon poraza od Meksika i remija s Češkom, "Bafana Bafana" je u ključnoj utakmici svladala Južnu Koreju 1-0 i osigurala prolazak dalje. Njihov je uspjeh tim veći jer su imali najmanje dodira u protivničkom šesnaestercu od svih u skupini.