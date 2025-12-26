LIVE Man United - Newcastle: 'Crveni vragovi' traže pobjedu. Pogledajte sastave oba trenera

NAJAVA SUSRETA

Dok većina ljudi odmara u društvu najbližih, u Velikoj Britaniji 26. prosinac je tradicionalno rezerviran za odlazak na stadion. Od 21 sat Manchester United na Old Traffordu dočekuje Newcastle u 18. kolu Premier lige. 'Crveni vragovi' su sedmi na tablici s 26 bodova dok gostujuća momčad drži 11. mjesto s 23 boda.

Domaćini su uoči dvoboja ostali bez kapetana Brune Fernandesa koji mora pauzirati do sredine siječnja zbog ozljede bedrenog mišića. Osim na kapetana, trener Ruben Amorim ne može računati ni na Harryja Maguirea i Mattijasa de Lighta.

Probleme s odabirom igrača ima i trener 'svraka' Eddie Howe. Tino Livramento najvjerojatnije propušta utakmicu zbog ozljede koljena, a pod upitnikom je i Sven Botman. Utakmicu propuštaju Dan Burn, Kieran Trippier, Emil Krafth i Jamaal Lascelles.

Glavni sudac utakmice je Anthony Taylor, a prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 1.