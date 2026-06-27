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OD 5 SATI

LIVE Novi Zeland - Belgija 0-0, Egipat - Iran 1-0: Rano vodstvo 'faraona'! Gol je zabio Saber

Piše Issa Kralj,
LIVE Novi Zeland - Belgija 0-0, Egipat - Iran 1-0: Rano vodstvo 'faraona'! Gol je zabio Saber
Foto: Lisi Niesner

Od 5 sati ujutro igraju se posljednje utakmice u skupini G koja je jedna od najneizvjesnijih na turniru. Egipat je prvi na tablici sa četiri boda

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3. kolo SP-a 5.00 , SP SAD, Kanada i Meksiko
Egipat
5' Saber
1 : 0
Iran
Sortiranje događaja
1'

Počele su utakmice skupine G.

POČETNE POSTAVE

Novi Zeland: Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenić, Bell; Thomas, Singh, Just; Wood
Belgija: Courtois; Castange, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Egipat: Shobeir; Hany, Abdelmonem, Rabia, Fatouh; Saber, Lasheen; Ziko, Salah, Ashour; Trezeguet
Iran: Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalizadeh, Nemati, Mohammadi; Ghoddoa, Ghorbani, Ezatolahi; Taremi, Mohebiy

NAJAVA

Od 5 sati ujutro po hrvatskom vremenu igraju se posljednji susreti u skupini G. Novom Zelandu, koji ima jedan bod, treba pobjeda protiv Belgije te im je to jedina nada za plasman u nokaut-fazu. Belgijancima, koji imaju dva boda također treba pobjeda. Egipćani su prvi sa četiri boda, Iran je drugi sa dva, jednako toliko ima i Belgija. Novi Zeland je zadnji s jednim bodom. 

Prijenos utakmica je od 5 sati na HRT-u i platformi HRTi.
 

Komentari 6

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