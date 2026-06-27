LIVE Novi Zeland - Belgija 0-0, Egipat - Iran 1-0: Rano vodstvo 'faraona'! Gol je zabio Saber

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Od 5 sati ujutro po hrvatskom vremenu igraju se posljednji susreti u skupini G. Novom Zelandu, koji ima jedan bod, treba pobjeda protiv Belgije te im je to jedina nada za plasman u nokaut-fazu. Belgijancima, koji imaju dva boda također treba pobjeda. Egipćani su prvi sa četiri boda, Iran je drugi sa dva, jednako toliko ima i Belgija. Novi Zeland je zadnji s jednim bodom.

Prijenos utakmica je od 5 sati na HRT-u i platformi HRTi.

