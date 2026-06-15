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LIVE Obala Bjelokosti - Ekvador: 'Slonovi' se vraćaju nakon 12 godina, Ekvadorci u super formi

Piše Josip Tolić,
LIVE Obala Bjelokosti - Ekvador: 'Slonovi' se vraćaju nakon 12 godina, Ekvadorci u super formi
Foto: Luc Gnago

Od 1 ujutro sastaju se Obala Bjelokosti i Ekvador. Obala Bjelokosti vratila se najveću svjetsku nogometnu pozornicu nakon 12 godina izbivanja. Prijenos utakmice je na HRT-u

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SP 2026. Grupa E, 1. kolo 1.00 , Philadelphia
Obala Bjelokosti
:
Ekvador
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POSTAVE

Obala Bjelokosti (4-4-2): Fofana - Doue, Singo, Agbadou, Konan - Diomande, Fofana, Kessie, Toure - Pepe, Wahi

Ekvador (3-4-3): Galindez - Ordonez, Pacho, Hincapie - Minda, Franco, Caicedo, Vite - Plata, Valencia, Yeboah

NAJAVA SUSRETA

Od 1 ujutro sastaju se Obala Bjelokosti i Ekvador u skupini E. Obala Bjelokosti vratila se najveću svjetsku nogometnu pozornicu nakon 12 godina izbivanja, a do sada su tri puta nastupali na Svjetskim prvenstvima, a ovo im je četvrti nastup. Zanimljivo, još nikada nisu prošli grupnu fazu natjecanja. Prijenos utakmice je u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu uz prijenos na HRT-u. 

Obala Bjelokosti je u pripremnim utakmicama uoči odlaska na SP ostavila je sjajan dojam. Pobijedili su Južnu Koreju 4-0, pa Škotsku sa 1-0, a pravu senzaciju priredili su protiv Francuske i slavili 2-1. 

Ekvador je južnoameričke kvalifikacije zaključio kao drugoplasirana momčad, iza Argentine. Njima je ovo peti nastup na Svjetskim prvenstvima. Momčad od 2024. godine vodi argentinski stručnjak Sebastián Beccacece. 

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