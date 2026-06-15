LIVE Obala Bjelokosti - Ekvador: 'Slonovi' se vraćaju nakon 12 godina, Ekvadorci u super formi

NAJAVA SUSRETA

Od 1 ujutro sastaju se Obala Bjelokosti i Ekvador u skupini E. Obala Bjelokosti vratila se najveću svjetsku nogometnu pozornicu nakon 12 godina izbivanja, a do sada su tri puta nastupali na Svjetskim prvenstvima, a ovo im je četvrti nastup. Zanimljivo, još nikada nisu prošli grupnu fazu natjecanja. Prijenos utakmice je u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu uz prijenos na HRT-u.

Obala Bjelokosti je u pripremnim utakmicama uoči odlaska na SP ostavila je sjajan dojam. Pobijedili su Južnu Koreju 4-0, pa Škotsku sa 1-0, a pravu senzaciju priredili su protiv Francuske i slavili 2-1.

Ekvador je južnoameričke kvalifikacije zaključio kao drugoplasirana momčad, iza Argentine. Njima je ovo peti nastup na Svjetskim prvenstvima. Momčad od 2024. godine vodi argentinski stručnjak Sebastián Beccacece.