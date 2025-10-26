'Kraljevi' su vodeća momčad španjolskog prvenstva s 24 boda, dva više od Barcelone. Utakmicu sudi Cesar Soto Grado, a prijenos je na Areni Sport 3
UŽIVO Real - Barcelona 1-0: Treća sreća! Real konačno poveo nakon poništenih penala i gola
Dobar udarac Mbappea, ali brani Szczesny! Real je brzo izveo prekid, lopta je stigla do Mbappea koje Cubarsi nije znao zaustaviti. Uslijedio je udarac, ali i sjajna reakcija poljskog golmana.
Nova prijetnja Reala. Bellingham je probao iz daljine, ali njegov udarac završio je u bloku. Real dominantan, bolji i zasluženo vodi.
Prvi žuti karton na utakmici. Dobio ga je Valverde.
GOOOOOOL! Sada nije bilo greške, Realu se osmjehnula treća sreća! Poništen penal, pa poništen gol Mbappea, sada je sve čisto.
I ova situacija se provjeravala jer Mbappe je ponovno bio na rubu zaleđa, ali ostao je iza Koundea, istrčao sam pred Szczesnog pa lijepo poentirao u donji desni kut.
Krasno ga je u prostor proigrao Bellingham i Francuz je stigao do svojeg 11. gola ove sezone u La Ligi.
Barcelona se sabrala, sreća ju je pomazila i pokušava doći do vodećeg zgoditka. Ipak, za sada ništa konkretnije nakon onog udarca Yamala.