UŽIVO Real - Barcelona 1-0: Treća sreća! Real konačno poveo nakon poništenih penala i gola

22'

GOOOOOOL! Sada nije bilo greške, Realu se osmjehnula treća sreća! Poništen penal, pa poništen gol Mbappea, sada je sve čisto.

I ova situacija se provjeravala jer Mbappe je ponovno bio na rubu zaleđa, ali ostao je iza Koundea, istrčao sam pred Szczesnog pa lijepo poentirao u donji desni kut.

Krasno ga je u prostor proigrao Bellingham i Francuz je stigao do svojeg 11. gola ove sezone u La Ligi.