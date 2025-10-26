LIVE Real Madrid - Barcelona: 'Kraljevi' s pet veznjaka u prvih 11 traže odvajanje na vrhu lige!

NAJAVA

Real Madrid i Barcelona sastaju se u 10. kolu La Lige na Santiago Bernabeuu. "Kraljevi" u ovaj dvoboj ulaze kao lideri španjolskog prvenstva s 24 boda, dva više od Barcelone. Domaćinu su se u konkurenciju za nastup vratili ozlijeđeni igrači Huijsen, Trent, Carvajal i Ceballos, a Real je favorit za pobjedu i prema kladionicama (koeficijent 2). Barcelona je u posljednje četiri utakmice dvaput izgubila - od PSG-a (1-2) i Seville (4-1), ali prošle je sezone pokazala da zna igrati protiv Reala i pobijediti ga četiri puta zaredom.

Ovo je prva sezona nakon one 2011/12. u kojoj za Real ne nastupa Luka Modrić, koji je ovog ljeta pojačao Milan. Utakmicu u Madridu sudi Cesar Soto Grado, a prijenos je na Areni Sport 3.

Očekivani sastavi:

Real Madrid (4-2-3-1):

Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Arda, Tchouameni - Mastantuono, Bellingham, Vinicius - Mbappe

Barcelona ( 4-2-3-1):

Szczesny - Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde - de Jong, Pedri - Yamal, Fermin, Rashford - Ferran Torres