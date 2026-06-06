LIVE Rijeka - Olmissum 0-0: Krenulo je veliko finale futsala, pada odluka o prvaku Hrvatske

NAJAVA SUSRETA

Jedna od najboljih i najneizvjesnijih sezona u povijesti futsalskog prvenstva Hrvatske stat će u jednu utakmicu. Olmissum treći put ili HMNK Rijeka prvi put, doznat ćemo večeras od 19.30 sati (MAXSport 1), kad će se ova dva kluba sastati u rasprodanoj Dvorani mladosti na Trsatu u petoj utakmici finalne serije. Tribine su rasprodane prije tri dana, ali riječki klub je ostavio 50 karata koje će osigurati oni najbrži. Blagajna se otvara u 18.15 sati i za očekivati je formiranje redova i nekoliko sati ranije.

Nažalost, drugu utakmicu u Rijeci obilježio je i sramotni incident, kad je huligan s tribina čašom punom pića pogodio igrača Olmissuma u glavu. Zbog toga je Rijeka kažnjena s pet tisuća eura, uz ozbiljno upozorenje da se takvi propusti više ne smiju ponavljati.

- Iako nismo planirali povratak u Rijeku u ovoj finalnoj seriji, nemamo ništa protiv da odlučujuću utakmicu igramo u našoj dvorani, pred našim ljudima. Nema veze je li rezultat 0-0, 2-2 ili 100-100, to je taj dan i taj trenutak koji ćemo iskoristiti i donijeti prvi naslov prvaka u Rijeku, s odlučnim gardom pobjednika - majstoricu je najavio Alen Jukić, trener Rijeke.

Nevjerojatnu priču izgradio je predsjednik kluba Vedran Frelih, i to u samo pet godina. Kad ih je preuzeo, obećao je kako će postati najbolji u Hrvatskoj i igrati Ligu prvaka, a od toga ih dijeli samo jedna utakmica. Ranije ove sezone proslavili su prvi trofej, pobijedivši Dinamo u finalu Kupa.

Ovaj put im na drugoj strani stoji opasni Olmissum, dvostruki prvak Hrvatske, koji zna igrati ovakve utakmice. Neka bolji pobijedi i s ponosom predstavlja Hrvatsku u Ligi prvaka. (Zdravko Barišić)